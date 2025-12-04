El auditorio de la Pola acoge este domingo un concierto solidario de apoyo a la causa Palestina
José M. Tejedor protagonizará el evento, que arrancará a las 19.00 horas
Dentro de la campaña de sensibilización puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Siero para la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, este próximo domingo, día 7, el audiorio de la Pola acogerá a las 19.00 horas el concierto Siero con Palestina: del Olivo a la Llave, que contará con la actuación de Jose M. Tejedor. Además del recital, están previstos proyecciones, coloquios, talleres de Dabke, talleres de pintura y cerámica con temática palestina, cuentacuentos de sensibilización sobre la paz y una exposición fotográfica sobre Palestina entre otros.
Esta campaña de sensibilización de Cooperación Internacional está incluida en el acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida (IU).
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
- El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones