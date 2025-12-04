El auditorio de la Pola acoge este domingo un concierto solidario de apoyo a la causa Palestina

Dentro de la campaña de sensibilización puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Siero para la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, este próximo domingo, día 7, el audiorio de la Pola acogerá a las 19.00 horas el concierto Siero con Palestina: del Olivo a la Llave, que contará con la actuación de Jose M. Tejedor. Además del recital, están previstos proyecciones, coloquios, talleres de Dabke, talleres de pintura y cerámica con temática palestina, cuentacuentos de sensibilización sobre la paz y una exposición fotográfica sobre Palestina entre otros.

Esta campaña de sensibilización de Cooperación Internacional está incluida en el acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida (IU).