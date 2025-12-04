Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El inesperado cambio de Ikea Asturias para esta Navidad y su desconocida reducción de precio: "Acabamos de estrenar 3000 metros cuadrados"

El centro de la marca sueca sorprende así a sus clientes asturianos

El inesperado cambio de Ikea Asturias para esta Navidad y su desconocida reducción de precio: &quot;Acabamos de estrenar 3000 metros cuadrados&quot;

El inesperado cambio de Ikea Asturias para esta Navidad y su desconocida reducción de precio: "Acabamos de estrenar 3000 metros cuadrados"

Manuel Riu

Ikea está de cumpleaños en Asturias. Hace unos meses Siero festejaba el aniversario de la marca sueca en el concejo: se cumplen 20 años de la llegada del gigante sueco a la zona comercial de Paredes. Y hubo una gran fiesta organizada por la compañía en la que se anunció que próximamente se llevará a cabo una inversión en las instalaciones de Asturias por valor de seis millones de euros para su mejora.

Se trata de "un área de gran dinamismo, con suelo industrial y excelentes conexiones que mejorarán aún más con la entrada en servicio de la autovía de Bobes, a punto de culminar", resumió Barbón, quien también recordó cómo "las grandes empresas quieren emplazamientos como este, ubicaciones que faciliten la logística, que reduzcan tiempos y ofrezcan ventajas competitivas".

De cara a la temporada navideña, donde sin duda, serán muchos los asturianos que acudan a las instalaciones en busca de regalos para sus seres queridos o compras para su hogar, Ikea ha lanzado un mensaje para su centro en Asturias. "Ven a Ikea Asturias y déjate sorprender por nuestras secciones renovadas de salones, comedores, cocinas, oficinas y baños. Inspírate, descubre las últimas tendencias y transforma tu hogar con ideas frescas y exclusivas". De esta manera, Ikea Asturias ha renovado su interior para sorprender a sus clientes con nuevas colecciones para los diferentes rincones de la casa o de la oficina.

Y no es todo. Ikea, además cuenta con un desconocido descuento para celebrar una de las grandes noticias que haya podido llegar este año. "Ojalá existiera un manual de instrucciones para saber cómo cuidar a los peques, ¿verdad? ¡Pero por ahora sigue siendo todo un misterio! Por eso, si esperas la llegada de un bebé en los próximos 7 meses o tu peque tiene menos de 9 meses, en IKEA queremos acompañarte en esta nueva etapa de tu vida. Disfruta de la promoción Hola Bebë, con un 10% de descuento exclusivo por ser de IKEA Family en el surtido de bebés y un osito de peluche de regalo para que tu peque se acurruque en él. Es nuestra forma de estar a tu lado en este momento de la vida… ¡que llega sin instrucciones!".

Para aquellos que quieran adelantarse a las compras navideñas y no esperar al último momento, deben saber que "el próximo sábado, 6 de diciembre, estamos abiertos para ti de 10.00h a 21.00h.".

