La Navidad ya luce su esplendor en El Berrón: así ha sido la inauguración del alumbrado festivo

El Berrón inauguró, por primera vez en su historia de manera oficial, la Navidad con el encendido del alumbrado. Pasados unos minutos de las siete de la tarde de este jueves y amenizado con gaita y tambor, las mujeres que componen la Asociación El Arbolón, encargada de la iluminación en la localidad sierense, accionaron el botón mediante el cual las miles de luces que componen los adornos de las calles se fueron encendiendo poco a poco.

Águeda Palacio, miembro del colectivo, explicó que "la decoración es similar a la de años anteriores". En este sentido destacó "el árbol de seis metros de altura en la Plaza de El Ferroviario" al que se suman "nueve arcos en la Avenida de Oviedo, así como varios árboles y motivos navideños en el parque de Redes". Además, "por petición del grupo de oración de El Berrón, se ha decorado también la plaza y la fachada de la iglesia parroquial" y se han colocado lámparas solares y algunos adornos en el parque de la panificadora, aunque "nos pilló el agua en plena instalación y no hemos podido terminar, pero intentaremos solventarlo a la mayor brevedad posible", señaló.

Lamentan que queden muchas zonas a las que todavía no pueden llegar, pero aseguran que "ya hemos hablado con la empresa de iluminación para tomar nota de lo que queremos ir ampliando para años posteriores, porque nuestra intención es iluminar cada año un poco más".

Colaboración comercial y vecinal

Este año, la Asociación El Arbolón ha destinado alrededor de 19.000 euros a la iluminación navideña. "Contamos con una ayuda muy importante del Consistorio, que nos cubre hasta 15.000 euros". El resto, "es una aportación extra que viene de cuotas de socios y donaciones del comercio local, a quienes estamos muy agradecidas".

Además, este viernes a las cinco de la tarde, volverán a abrir su Mercadillo de Navidad en el local de la antigua Ferretería Roberto. a 20.30 horas y sábado y domingo de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas en la antigua Ferretería Roberto. El rastrillo se prolongará durante el sábado y el domingo, de sábado y domingo de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas. Con las ventas de la decoración que ellas mismas realizan, contribuirán también a financiar el alumbrado y el desfile de Navidad que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre a partir de las cinco de la tarde.

Al acto de inauguración del alumbrado navideño de El Berrón acudió el alcalde de Siero, Ángel García; y los concejales del equipo de Gobierno Ana Nosti, Patricia Antuña y Javier Rodríguez.