La Policía previene a los mayores contra los "hurtos cariñosos": estas son las recomendaciones de los agentes

Evitar acudir al banco el día de cobro, no sacar grandes cantidades de dinero o procurar ir acompañados al cajero. Estos son algunos de los consejos que David Martínez, delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Siero, dio a los asistentes a la charla sobre seguridad para mayores que se impartió en el Hogar del Jubilado de El Berrón. El acto se enmarcó dentro de las actividades que la Policía Nacional realiza a lo largo del año a través de su Plan Mayor de Seguridad.

Martínez alertó de que "ha habido un ligero aumento de la inseguridad entre nuestros mayores por el uso de lo que denominamos hurtos cariñosos". En este sentido, el agente explicó que "consiste en que un delincuente, normalmente chicas jóvenes, se acerca a una persona, generalmente de avanzada edad, y, tras preguntarle cualquier cosa, le da un abrazo efusivo agradeciéndole la indicación prestada, lo que aprovecha para robarle". "En otras ocasiones, le saludan como si fuera un familiar o amigo que la víctima no consigue reconocer en ese momento y, aprovechando ese momento de confusión, consigue sustraer cadenas, joyas o carteras", detalló David Martínez, que insistió también en la necesidad de tomar medidas para prevenir robos en el domicilio, estafas u ocupación de viviendas.

En el primer semestre de 2025, Siero registró 1.703 infracciones penales. Según constatan responsables de la Policía Nacional, y a pesar de ser "un concejo tranquilo y seguro", se ha producido un ligero aumento de delitos contra la libertad sexual y una bajada en el resto de la criminalidad con respecto a 2024.