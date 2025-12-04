Siero actúa en la zona de contenedores de la urbanización Puente Romano de Colloto: esta es la intervención reclamada por los residentes

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, visitaron esta jueves los trabajos de acondicionamiento realizados en la zona de la batería de contenedores situada en el acceso a la urbanización Puente Romano, en Colloto. La actuación ha contado con una inversión aproximada de 10.900 euros y da respuesta a una petición vecinal.

Los trabajos han permitido intervenir en el espacio donde se ubican los contenedores con el objetivo de reducir la presencia de roedores y evitar accesos indebidos. La actuación se dividió en dos ámbitos. En la denominada zona 1 se ejecutaron las tareas inicialmente previstas: limpieza del terreno, eliminación de vegetación, excavación para suprimir galerías subterráneas y mejora del firme mediante una capa de piedra que dificulta la proliferación de ratas. En la zona 2, correspondiente al espacio inmediato de la batería de contenedores, se instaló un cierre perimetral de malla Hércules con portilla, una solución que permitirá impedir tanto la entrada de animales como de personas ajenas. La portilla será instalada en los próximos días.

"En esta zona residencial de Granda nos encontramos con un problema recurrente en los puntos de recogida de basura y reciclaje. Los vecinos llevan tiempo mostrando su preocupación por el estado de suciedad y los riesgos de infecciones. Para intentar solucionarlo, hemos vallado la zona y vamos a implementar un acceso controlado mediante tarjeta, QR o llave, que se entregará a los vecinos para que puedan utilizar los contenedores de forma ordenada" indicó al Alcalde. Según García, "actualmente, Siero cuenta con unos 400 puntos de recogida de residuos y reciclaje, que a veces se convierten en pequeños vertederos debido al mal uso". "Aunque los servicios de limpieza actúan diariamente o cada dos días, es difícil mantenerlos en el estado adecuado si no se deposita la basura correctamente, por lo que con esta medida buscamos mejorar la situación en este punto concreto y, al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que utilicen los contenedores de manera responsable", concluyó el regidor.