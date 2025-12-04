Siero corona a sus mejores croquetas: estas son las propuestas ganadoras del último certamen municipal

La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña, ha entregado esta mañana los premios de las Jornadas Gastronómicas de la Croqueta, celebradas en el concejo los días 21, 22 y 23 de noviembre. En la cita participaron 21 establecimientos hosteleros y se emitieron 601 votos por parte de los comensales.

La primera clasificada ha sido la "Croqueta Emmy", de Malaca Gastro; la segunda, "Romeo y Julieta", de El Corral de Gayo, y en tercera posición quedó la "Croqueta de ajo asado", de Picofino Gastrobar. Todos los locales son de Pola de Siero.

Los ganadores del jurado popular han sido Sara Solís Janez, Ana Cuesta Viso y Sergio Canteli Ceñal.