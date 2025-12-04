Siero corona a sus mejores croquetas: estas son las propuestas ganadoras del último certamen municipal
La organización desvelas quiénes son los galardonados del jurado popular
J. A. O.
Pola de Siero
La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña, ha entregado esta mañana los premios de las Jornadas Gastronómicas de la Croqueta, celebradas en el concejo los días 21, 22 y 23 de noviembre. En la cita participaron 21 establecimientos hosteleros y se emitieron 601 votos por parte de los comensales.
La primera clasificada ha sido la "Croqueta Emmy", de Malaca Gastro; la segunda, "Romeo y Julieta", de El Corral de Gayo, y en tercera posición quedó la "Croqueta de ajo asado", de Picofino Gastrobar. Todos los locales son de Pola de Siero.
Los ganadores del jurado popular han sido Sara Solís Janez, Ana Cuesta Viso y Sergio Canteli Ceñal.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
- El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones