La fotógrafa asturiana Analía Pello expone en Lugones su obra sobre oficios tradicionales en peligro de extinción (incluida la cerámica de El Rayu)
La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.
J. A. O.
La concejala de Cultura Aurora Cienfuegos ha presentado esta viernes la exposición de la fotógrafa asturiana Analía Pello, que podrá visitarse en la sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de Lugones hasta el día 30. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.
La exposición, titulada "En el umbral del olvido", documenta oficios asturianos en peligro de extinción, con 23 oficios y más de 90 fotografías que muestran a los artesanos en su entorno de trabajo y el proceso de elaboración de sus piezas. Entre ellos, destaca la cerámica de El Rayu, mantenida viva en Balbona por los ceramistas sierenses Elvira López y Florentino Iglesias, tras haber estado extinta durante setenta años.
"Con esta exposición queremos acercar a la ciudadanía la riqueza de nuestros oficios tradicionales y poner en valor a quienes los mantienen vivos", destacó la edil.
