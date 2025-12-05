Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fresneda da clases de solidaridad: esta es la donación del colegio de la urbanización sierense al Banco de Alimentos

La docente María Milans y una representación del alumnado entregaron a representantes de la entidad un total de 332 kilos de productos básicos y de primera necesidad

Por la izquierda, María Milans, Darío Suárez, Samuel Cortina, Iker Rodríguez, Andrea Santamaría, Olaia Cuevas y Nata González-Nuevo, con los representantes del Banco de Alimentos de Asturias.

Por la izquierda, María Milans, Darío Suárez, Samuel Cortina, Iker Rodríguez, Andrea Santamaría, Olaia Cuevas y Nata González-Nuevo, con los representantes del Banco de Alimentos de Asturias. / M. M.

Lucía Rodríguez

La Fresneda (Siero)

Más de 330 kilos. Esta es la cantidad de alimentos no perecederos que el Colegio Público La Fresneda, en Siero, ha entregado a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. La iniciativa, bajo el título de "En Asturias lo damos todo", se llevó a cabo durante la última semana de noviembre, cuando el centro habilitó unas cajas en el hall del edificio de Primaria para que las familias y la comunidad educativa depositaran sus donaciones. Leche, legumbres, pasta, arroz, galletas y productos de higiene fueron algunos de los artículos con los que ayudarán a los más vulnerables.

María Milans, profesora de Religión del colegio, explicó que "el objetivo es realizar una actividad educativa con un servicio a la sociedad que nos rodea, pensando en las personas más cercanas". "De esta manera, conseguimos sensibilizar a nuestro alumnado y que compruebe y valore la importancia de ayudar a los demás a superar dificultades y así contribuir a construir un mundo mejor dando a los demás algo nuestro", añadió.

La docente y un grupo de escolares de quinto de Primaria, en representación de todo el alumnado, fueron los encargados de entregar la donación a los representantes de la entidad. Milans destacó "la implicación de las familias, no solo en esta iniciativa, sino en todas las que llevamos a cabo desde el colegio. Sin ellos nada de esto podría salir adelante".

