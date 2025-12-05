La Fresneda da clases de solidaridad: esta es la donación del colegio de la urbanización sierense al Banco de Alimentos

Más de 330 kilos. Esta es la cantidad de alimentos no perecederos que el Colegio Público La Fresneda, en Siero, ha entregado a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. La iniciativa, bajo el título de "En Asturias lo damos todo", se llevó a cabo durante la última semana de noviembre, cuando el centro habilitó unas cajas en el hall del edificio de Primaria para que las familias y la comunidad educativa depositaran sus donaciones. Leche, legumbres, pasta, arroz, galletas y productos de higiene fueron algunos de los artículos con los que ayudarán a los más vulnerables.

María Milans, profesora de Religión del colegio, explicó que "el objetivo es realizar una actividad educativa con un servicio a la sociedad que nos rodea, pensando en las personas más cercanas". "De esta manera, conseguimos sensibilizar a nuestro alumnado y que compruebe y valore la importancia de ayudar a los demás a superar dificultades y así contribuir a construir un mundo mejor dando a los demás algo nuestro", añadió.

La docente y un grupo de escolares de quinto de Primaria, en representación de todo el alumnado, fueron los encargados de entregar la donación a los representantes de la entidad. Milans destacó "la implicación de las familias, no solo en esta iniciativa, sino en todas las que llevamos a cabo desde el colegio. Sin ellos nada de esto podría salir adelante".