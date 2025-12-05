La Fresneda da clases de solidaridad: esta es la donación del colegio de la urbanización sierense al Banco de Alimentos
La docente María Milans y una representación del alumnado entregaron a representantes de la entidad un total de 332 kilos de productos básicos y de primera necesidad
Lucía Rodríguez
Más de 330 kilos. Esta es la cantidad de alimentos no perecederos que el Colegio Público La Fresneda, en Siero, ha entregado a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. La iniciativa, bajo el título de "En Asturias lo damos todo", se llevó a cabo durante la última semana de noviembre, cuando el centro habilitó unas cajas en el hall del edificio de Primaria para que las familias y la comunidad educativa depositaran sus donaciones. Leche, legumbres, pasta, arroz, galletas y productos de higiene fueron algunos de los artículos con los que ayudarán a los más vulnerables.
María Milans, profesora de Religión del colegio, explicó que "el objetivo es realizar una actividad educativa con un servicio a la sociedad que nos rodea, pensando en las personas más cercanas". "De esta manera, conseguimos sensibilizar a nuestro alumnado y que compruebe y valore la importancia de ayudar a los demás a superar dificultades y así contribuir a construir un mundo mejor dando a los demás algo nuestro", añadió.
La docente y un grupo de escolares de quinto de Primaria, en representación de todo el alumnado, fueron los encargados de entregar la donación a los representantes de la entidad. Milans destacó "la implicación de las familias, no solo en esta iniciativa, sino en todas las que llevamos a cabo desde el colegio. Sin ellos nada de esto podría salir adelante".
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
- El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones