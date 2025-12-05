El "Grinch" toma el colegio de La Fresneda: así es la representación (en inglés) que preparan los niños de sexto de Primaria

Cada día, a las doce de la mañana, Pepe González-Villamil, se enfunda en su traje peludo de color verde y, durante media hora, se convierte en el personaje más antagónico del espíritu navideño: el "Grinch". Y no lo hace por gusto, que también, sino con un objetivo muy claro. Pepe es uno de los 61 niños de sexto de Primaria del colegio público La Fresneda (Siero) que se ha convertido en actor para recaudar fondos para su viaje de fin de curso. Pilar Justo, profesora de inglés del centro, y Érika Gutiérrez, auxiliar de conversación, son las encargadas de coordinar al grupo. La iniciativa nació a raíz del "Túnel del terror" que los chicos prepararon para Halloween. "Se les ocurrió transportarse a la ciudad de Villaquién y recrear el ambiente navideño", explican las docentes.

No todo iba a ser un camino de rosas. La particularidad de la obra es que está representada en su totalidad en inglés. Bajo el título "The Grinch and the magic of Christmas" ("El Grinch y la magia de la Navidad), y partiendo de un guion adaptado del original de Dr.Seuss, "conservamos la esencia del relato sin grandes cambios, pero modificándolo un poco para que los niños puedan disfrutarlo y comprenderlo mejor", apunta Pilar Justo. "De esta manera, escribimos entre todos una obra corta con más personajes, permitiendo que todos los niños pudieran participar", añade.

En escena, el grupo cuenta en total con doce actores principales, cinco suplentes, dos apuntadores y varios extras, para los que la parte más complicada no fue, precisamente, el idioma. "El proceso de selección fue bastante difícil para nosotros, porque hicimos un casting previo para conseguir el papel que más nos gustaba", explican las docentes. Pilar Justo y Érika Gutiérrez, reconocen que "lo hacen tan bien que fue muy complicado elegir el reparto principal".

El resto del alumnado que no sale en escena no se queda de brazos cruzados. "Con ayuda de algunas familias y representantes del AMPA, se encargan de la elaboración de carteles, folletos, decoración, vestuario y accesorios", señalan Justo y Gutérrez.

A lo largo de esta primera semana de diciembre, varios alumnos se encargaron de vender las entradas a la puerta del colegio, momentos antes del inicio de la jornada escolar sin pedir más que la voluntad. "Aún no sabemos cuanto dinero se ha recaudado, pero las familias se están volcando", aseguran las profesoras y la directora del centro, María José Fernández.

Una iniciativa educativa, creativa y divertida

Los escolares ensayan cada día durante la hora del recreo y aquellos que se quedan al comedor también lo hacen antes de que sus padres los vengan a recoger. Pasar tanto tiempo juntos, ha convertido esta experiencia en un ejercicio de autoconocimiento y de relaciones interpersonales. Martina Martínez de Miguel, que interpreta al personaje de Cindy Lou, destaca que "en algún momento que no me toca ensayar y me dedico a pintar los decorados, comparto tiempo con mis amigos y con otros compañeros que no sabía que les gustaban las manualidades tanto como a mí". Además de "hacer nuevos amigos", Hugo Hernández, que hace las veces de narrador, asegura que "participar en la obra me ha servido para mejorar mi nivel de inglés, mi pronunciación y mi expresión, tanto oral como corporal".

Otra de las participantes, Ana González, hace referencia a la moraleja de la historia. "Al final, creo que muchos de nosotros hemos conseguido darnos cuenta de cuál es el verdadero sentido de la Navidad, que en el fondo sabemos, pero muchas veces se nos olvida", resalta. No es el consumismo ni el pedir regalos, sino "dar más de nosotros mismos a los demás", explica.

Pero no solo los niños están aprendiendo cosas de esta experiencia. También las profesoras que les coordinan reconocen que "verlos entusiasmados y comprometidos nos llena de satisfacción y nos recuerda que nuestro trabajo tiene sentido cuando entendemos que aprender va mucho más allá de los conocimientos que se imparten en el aula".

La representación tendrá lugar el próximo día 16 en el Centro cultural de La Fresneda, en tres pases ininterrumpidos de 10.30 a 13.30 horas, para todo el alumnado y sus familias. "Nos gustaría seguir trabajando en esta línea, porque el alumnado está muy receptivo y dispuesto a colaborar y nos lo hacen todo más fácil", subrayan las profesoras

Y es que lo que empezó como una idea sencilla se ha convertido en un gran proyecto lleno de magia gracias al esfuerzo, la creatividad y la imaginación de los alumnos que "han creado la obra con sus propias ideas y han hecho cada ensayo, cada cartel y cada detalle con muchísimo cariño", concluyen Pilar Justo y Érika Gutiérrez.