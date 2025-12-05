El nacimiento de los pitufos: la gran sorpresa de la Exposición de Belenes del Mundo que se inaugura este viernes en la Pola

"Está compuesto por 30 figuras a las que les hemos tenido que hacer los complementos con plastilina", explica Ana Díaz quien, además de ser técnico municipal en el Ayuntamiento de Siero, es una de las belenistas que participa en la XII Exposición de Belenes del Mundo de Pola de Siero. El suyo, que cuenta con la colaboración de más personas, es un nacimiento particular, ya que está representado por Pitufos. "Es un guiño a este personaje tan representativo que ha ocupado su lugar en el concejo", indicó.

No es de los más grandes que se podrán ver en la muestra, pero "no le falta detalle". Entre las escenas, no podían faltar las rotondas de Lugones y la Pola con su Pitufo Gruñón y la Pitufina Karateka, "a la que nosotros mismos le hemos hecho el chándal, ya que no encontramos ninguna figura que se asemejara a ella". Por supuesto, también cuenta con su ángel, su Niño Jesús y sus Reyes Magos.

Una cita ineludible en el calendario festivo

La muestra, que en esta ocasión cuenta con 140 reproducciones de estos decorados tradicionales navideños, se inaugura este viernes a las siete de la tarde y podrá verse hasta el próximo 15 de enero en la Plaza Cubierta de la Pola. En esta edición son 40 personas las que participan en la exposición, pertenecientes a diferentes Asociaciones Belenistas de Asturias y León.

El montaje fue visitado este jueves por el alcalde de Siero, Ángel García; y la concejala de Festejos, Ana Nosti, quien destacó que "es digno de ver, porque algunos de ellos son auténticas obras de arte".

La exposición, que comenzó a realizarse en 2014, es una de las citas más consolidadas de Pola de Siero durante el calendario festivo y "rinde homenaje a Juan Manuel Rodríguez Díaz, principal impulsor de la iniciativa" que se desarrolla gracias a la colaboración de su familia y el Consistorio.

Nosti aseguró, además, que "cada vez son más los que quieren participar, incluso este año hemos dejado gente fuera por cuestiones de espacio". Añadió que "atrae a mucho público a la capital sierense lo que fomenta también el comercio y la restauración de la zona".