Esto es todo lo que puedes comprar en la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega en Asturias: hasta lámparas y electrodomésticos

La nueva tienda de decoración "low cost" que Amancio Ortega ha abierto en Asturias (en realidad, es una gran sección dentro de su local de moda) vende mucho más que vajillas, manteles, sábanas y toallas. Lefties Home ha llegado a la región (y a toda España) para revolucionar el sector del hogar con un diseño muy cuidado, que recuerda a su hermano Zara Home, y precios económicos, similares a lo que ofrece Ikea.

Como ha pasado en otras ciudades, como Madrid, Bilbao o Valladolid, Inditex ha renovado sus tiendas Lefties para incluir su nueva línea de hogar. En Asturias, concretamente en Parque Principado, Lefties tiene en el Paseo de la Seronda la mayor tienda de todo el Norte de España, con más de 4.000 metros cuadrados. Es en esta superficie en la que se ha incluido una gran zona dedicada a su nueva marca Lefties Home.

Artículos que vende Lefties Home / Lefties Home

Nuevos productos

La firma sorprende, ante todo, por su diseño "cuqui". De ahí que se diga que es como un Zara Home, pero con los precios de Ikea. Lefties Home está lanzando de forma continúa nuevos productos. Algunos llegan a las tiendas y otros (todos) se venden a través de su página web. Entre los últimos lanzamientos están unas originales lámparas led que imitan libros por solo 19,99 euros y una colección de eletrodomésticos de estilo retro, que incluye desde tostadoras (39,99 euros) hasta una cafetera multicápsula tipo Nespresso (89,99).

Algunos artículos y precios

Pero Lefties Home tiene de todo para el hogar, a excepción de muebles, donde todavía no ha entrado. Tiene un pack de dos vasos de lo más originales de doble pared por 9,99 euros, un mantel de cuadro vichy, que es la tendencia del momento por 19,99, una bandeja cerámica de motivos navideños por 15,99, una divertida taza de elfos por 9,99, un pack de cuatro tenedores dorados por 7,99, un pack de dos paños de cocina por 4,99, una bonita vela con forma de casa por 5,99, un jarrón doble por 12,99, un set de funda nórdica y funda de almohada de vichy por 29,99, mantas de cuadros de efecto pelo por 29,99...

Lámparas especiales

Dentro de la sección lámparas hay auténticas preciosidades. Lefties Home vende todas las lámparas de mesa del momento. Las hay de múltiples formas y colores y su precio es inferior a los 20 euros. Por si fuera poco, en la nueva tienda de decoración de Inditex también se pueden comprar libros de decoración para colocar en la mesa de centro del salón (por ejemplo) y fragancias. Todo, de nuevo, con precios muy económicos.

Con floristería

Algunas tiendas de Lefties Home, aunque no es el caso de la asturiana, han sorprendido incluso con una sección propia de floristería al estilo de "El apartamento", la nueva y sofisticada tienda de Zara, que existe solo en La Coruña y en Madrid.