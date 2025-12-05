Siero mejora el camino de acceso a El Cuto, la "pequeña Laponia" que destaca por su espectacular decoración navideña

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, visitó este jueves la parroquia de El Cuto, donde se han realizado trabajos de aglomerado en un tramo de unos 80 metros de camino que atraviesa uno de sus núcleos de población. La actuación forma parte del contrato anual de rebacheo y tiene como objetivo mejorar el acceso a la zona, muy concurrida en estas fechas por su decoración navideña. La inversión ascendió a 5.500 euros.

El concejal señaló que “hacía muchos años que no se realizaba una actuación de este tipo en la zona". "Con esta obra se mejora el acceso a los vecinos y visitantes y se da respuesta a una demanda histórica de la localidad", añadió.

Este rincón de Siero se transforma en Navidad en lo que bien podría denominarse "la pequeña Laponia", un espectáculo de luz y motivos navideños que envuelve a todo el que lo visita en el espíritu propio de estas fechas. El mérito de esta transformación recae sobre Azucena Díaz, Soledad Ortiz e Irene Pérez, tres vecinas que han unido fuerzas para convertir su pueblo en un auténtico paraíso navideño al que solo le falta la nieve para conseguir que cualquiera que lo visite piense que se ha teletransportado a algún destino escandinavo.