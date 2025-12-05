Siero pisa el acelerador con el nuevo parque de la Reconquista en la Pola: esta es la fecha en que comenzarán las obras

Siero quiere poner en marcha cuando antes los trabajos de construcción del futuro parque de La Reconquista, en la zona oeste de la Pola. Este mismo viernes se ha aprobado en la junta de gobierno local la licitación de la obra, "la más importante de este mandato", como señala el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Javier Rodríguez. Se abre ahora un plazo de 26 días para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas, y con los plazos encima de la mesa, la intención es la de que los primeros trabajos sean una realidad para el mes de marzo del año que viene, indica Rodríguez.

El nuevo parque de La Reconquista, que se extenderá desde los terrenos del antiguo matadero, y hasta el final de la calle General Gutiérrez Mellado -casi hasta la altura de la rotonda de la “Pitufina karateka”-, constará de 15.380 metros cuadrados, contará con zonas verdes, árboles, espacios de juegos infantiles, una pista deportiva, otra para jugar al vóley playa y hasta una pista para caminar y correr de unos 500 metros, y a ello se le sumará un aparcamiento, que quedará tapado y subterráneo y al que se accederá desde la calle Asturias, con una capacidad para 146 plazas.

"Es una obra muy ambiciosa, con la que restauraremos una zona muy degradada de Pola de Siero y que supone la mayor intervención del mandato en la capital del concejo", recuerda el concejal responsable del área, un coste de 5,1 millones y un plazo de ejecución de 14 meses.

La zona verde contará con juegos para los más pequeños distribuidos por edades, una pista de 500 metros que facilitará la práctica deportiva, y la parte polideportiva, con una cancha, un campo de arena para el vóley playa y mesas de ping-pong. Sustituirán a la zona de juegos y la cancha ya existentes, desplazándose más hacia el oeste, y separándose de los edificios del parque de la Luz más próximos, para evitar ruidos y molestias a los vecinos.

Además, se dará cumplimiento a una de las mayores demandas vecinales de la Pola: la creación de un nuevo espacio de estacionamiento público (queda por ver si será gratuito o de pago) que contará con dos plantas y quedará completamente camuflado bajo la cubierta vegetal del parque.

Con esta actuación, que ha requerido del permiso de Adif al lindar con el trazado ferroviario, el gobierno local da por cerrado el círculo pendiente de actuaciones en el oeste de la capital. Al parque se suman la mejora del acceso a la Pola desde la Autovía Minera, con la mejora y reordenación del ámbito de la calle Celleruelo, y otras mejoras como la de la plaza del Paraguas y la previsión de reurbanizar la calle General Gutiérrez Mellado.