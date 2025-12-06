Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ángel García y las ediles Ana Nosti y Patricia Antuña celebran la fiesta de la Constitución en Torrevieja, municipio hermanado con Siero desde 2009

La delegación asturiana participó en los actos institucionales y fue jurado del concurso de paellas de las fiestas de la Purísima

Por la izquierda, Daniela Gómez, Miriam Córdoba y Sara Toribio, &quot;reinas&quot; de las fiestas, con Ángel García y Eduardo Dolón.

Por la izquierda, Daniela Gómez, Miriam Córdoba y Sara Toribio, "reinas" de las fiestas, con Ángel García y Eduardo Dolón. / A. S.

J. A. O.

Pola de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), participó este sábado en los actos de celebración del Día de la Constitución organizados por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), que coinciden, a su vez, con las fiestas patronales de la Purísima. Siero y Torrevieja están hermanados desde hace dieciséis años.

La cita en tierras alicantinas ha dividió en dos partes. Primero, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, los portavoces de los cuatro grupos con representación en la Corporación municipal repartieron banderas de España, Alicante y Torrevieja a los 25 colegios e institutos que tiene el municipio. Después, en la plaza del Ayuntamiento se desarrolló el acto solemne de izado de la bandera de España.

García intervino en el acto para agradecer al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), la "hospitalidad" y también recordó cómo fue el hermanamiento de ambos municipios en 2009.

Además del Alcalde, también formaron parte de la delegación sierense la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Rosa Nosti, y la edil de Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña.

Al finalizar la parte institucional, el regidor y las ediles, junto a la Corporación de Torrevieja, se trasladaron al recinto de mercados del parque Antonio Soria para participar como parte del jurado en el XXXIII Concurso de Paellas. Se trata de un evento muy popular en el municipio alicantino en el que participan más de 500 peñas de familias y amigos, y en el que ochenta de ellos compiten por hacerse con el disputado título de la mejor paella.

