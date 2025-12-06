Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

La entidad es una de las mayores de Asturias, con más de un millar de simpatizantes

Un momento del reparto de los bollos

Un momento del reparto de los bollos / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

El Berrón (Siero)

El Hogar del Pensionista del Berrón celebró este sábado el Día del Socio con la entrega del bollo y la botella de vino a sus simpatizantes, más de un millar, lo que lo convierte en una de las entidades más grandes de Asturias.

Con esta jornada se puso además el broche de oro a su XXXII Mes Cultural, una sucesión de actividades en las últimas semanas entre las que se han contado actuaciones musicales, teatro, charlas y talleres. En el cierre actuaron el Coro de Mayores Ribera de Arriba y se celebró un baile animado por Ana Sánchez.

Los socios además disfrutaron de un tentempié especial en el bar del Hogar, a la espera de nuevas actividades en las próximas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
  2. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  3. Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
  4. Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
  5. El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
  8. El galardonado como 'mejor pote de España' se elabora en Pola de Siero con 'berzas esponjosas, fabes de calidad y un buen caldo

Ángel García y las ediles Ana Nosti y Patricia Antuña celebran la fiesta de la Constitución en Torrevieja, municipio hermanado con Siero desde 2009

Ángel García y las ediles Ana Nosti y Patricia Antuña celebran la fiesta de la Constitución en Torrevieja, municipio hermanado con Siero desde 2009

El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

Grupo Lacasa ampliará su fábrica de chocolate de Siero durante cinco años para situar a Asturias como "un polo industrial del cacao"

Lugones tendrá esta Navidad la mayor Cabalgata de Reyes de su historia (y viene con sorpresas)

Lugones tendrá esta Navidad la mayor Cabalgata de Reyes de su historia (y viene con sorpresas)

Siero pisa el acelerador con el nuevo parque de la Reconquista en la Pola: esta es la fecha en que comenzarán las obras

Siero pisa el acelerador con el nuevo parque de la Reconquista en la Pola: esta es la fecha en que comenzarán las obras

La Fresneda da clases de solidaridad: esta es la donación del colegio de la urbanización sierense al Banco de Alimentos

La fotógrafa asturiana Analía Pello expone en Lugones su obra sobre oficios tradicionales en peligro de extinción (incluida la cerámica de El Rayu)

La fotógrafa asturiana Analía Pello expone en Lugones su obra sobre oficios tradicionales en peligro de extinción (incluida la cerámica de El Rayu)

Siero mejora el camino de acceso a El Cuto, la "pequeña Laponia" que destaca por su espectacular decoración navideña

Siero mejora el camino de acceso a El Cuto, la "pequeña Laponia" que destaca por su espectacular decoración navideña
Tracking Pixel Contents