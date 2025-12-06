El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

El Hogar del Pensionista del Berrón celebró este sábado el Día del Socio con la entrega del bollo y la botella de vino a sus simpatizantes, más de un millar, lo que lo convierte en una de las entidades más grandes de Asturias.

Con esta jornada se puso además el broche de oro a su XXXII Mes Cultural, una sucesión de actividades en las últimas semanas entre las que se han contado actuaciones musicales, teatro, charlas y talleres. En el cierre actuaron el Coro de Mayores Ribera de Arriba y se celebró un baile animado por Ana Sánchez.

Los socios además disfrutaron de un tentempié especial en el bar del Hogar, a la espera de nuevas actividades en las próximas semanas.