El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo
La entidad es una de las mayores de Asturias, con más de un millar de simpatizantes
El Hogar del Pensionista del Berrón celebró este sábado el Día del Socio con la entrega del bollo y la botella de vino a sus simpatizantes, más de un millar, lo que lo convierte en una de las entidades más grandes de Asturias.
Con esta jornada se puso además el broche de oro a su XXXII Mes Cultural, una sucesión de actividades en las últimas semanas entre las que se han contado actuaciones musicales, teatro, charlas y talleres. En el cierre actuaron el Coro de Mayores Ribera de Arriba y se celebró un baile animado por Ana Sánchez.
Los socios además disfrutaron de un tentempié especial en el bar del Hogar, a la espera de nuevas actividades en las próximas semanas.
