Lugones tendrá esta Navidad la mayor Cabalgata de Reyes de su historia (y viene con sorpresas)

Desde hace 21 años, un grupo de vecinos entusiastas hacen posible que los Reyes Magos tengan en Lugones una Cabalgata espectacular, que mueve a miles de personas cada año para que Melchor, Gaspar y Baltasar tengan un recibimiento a la altura de Sus Majestades de Oriente. Un trabajo voluntario y entusiasta que en estas Navidades batirá récords: será la mayor de su historia con medio millar de figurantes y un total de 14 carrozas desfilando por la localidad.

"Si otros años teníamos a unas 400 personas acompañando al cortejo, en esta ocasión serán unos 500, hay varios grupos nuevos", señalan José Manuel Miranda y Roberto Nicolás, dos de los impulsores de una cita navideña con solera y que reúne multitudes. Entre otras novedades, habrá "dos grupos de niños de la academia de música 'Gala' tocando, porque son muchos y todos quieren participar", explican. Y junto a ellos, "un grupo que escenificará un espectáculo de fuego, más grande y más moderno que el año pasado".

Así se prepara la Cabalgata de Navidad en Lugones /

A ellos se suman un grupo de "personajes muy populares últimamente en Lugones y en Siero", desvelan con un guiño, y habrá una carroza que será novedad absoluta, elaborada íntegramente en los locales en los que trabaja la Asociación de la Cabalgata de Reyes de Lugones (Acarlug) durante todo el año. No se puede revelar la sorpresa, pero "es una creación con elementos tradicionales, con su propia animación musical y que habla del pasado de la localidad".

La Cabalgata de este año, además, tendrá otra importante novedad: la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús no será este año en el Parque de la Paz, sino que se celebrará a la entrada de la iglesia parroquial, donde serán recibidos por el párroco Joaquín Serrano tras una reagrupación de las carrozas. Además, el recorrido será más largo, con un nuevo tramo hacia a la Avenida de Gijón hasta la calle río Nora. La recepción a los niños y la salida del cortejo a las 19.00 horas tendrán lugar en el Centro Polivalente Integrado, que este año lucirá decoración renovada.

Lucía Rodríguez

Porque "hay mucho trabajo de mantenimiento y las luces se cambian y se mejoran todos los años", recuerdan los organizadores, un grupo de unas quince personas que también se encargan de la gestión de la iluminación navideña que se prenderá el próximo día 12 en Lugones. "Vamos viendo errores y cosas que se pueden mejorar, y empezamos a trabajar en ello en cuanto se acaba la Cabalgata de cada año", asegura Miranda.

"El día 7 de enero ya estamos en ello", afirman, con el verano como la época de mayor actividad: muchos de los colaboradores trabajan o tienen otros compromisos y cada uno acude al local a trabajar cuando puede. Como en el caso de María Jesús Fernández, costurera oficial del grupo, que todos los años renueva las vestimentas de los tres Reyes Magos y se encarga de etiquetar las túnicas y ropajes de su séquito, haciendo trajes nuevos y arreglando los que sea necesario mejorar. "Me meto aquí, enciendo la estufa y estoy en otro mundo, feliz", explica con la plancha en la mano, atareada en colocar etiquetas a las ropas.

Asimismo, cada año se repasan los mecanismos, como los que hacen que las carrozas echen humo, o el cableado y los miles de pequeñas luces que hacen de Lugones una riada de color y alegría cada 5 de enero. "Cuesta mucho dinero, este material es caro", señalan, y el trabajo que ello conlleva "es mucho". De ahí que animen a las nuevas generaciones a sumarse a la organización de un evento que ya es un clásico en el concejo, que no deja de crecer y por el que trabajan "encantados". Porque "cuando vemos las caras de los niños en la Cabalgata, todo ha merecido la pena".