El centro social de Carbayín Bajo estrena iluminación eficiente

El centro social de Santa Marta, en Carbayín Bajo, cuenta con nueva iluminación más eficiente. La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron está semana la finalización de las obras de mejora lumínica acometidas en este espacio por el Ayuntamiento.

La actuación consistió en la sustitución de 27 paneles LED de 60×60 centímetros y 40 vatios, y con un presupuesto total de 1.403,60 euros. La edil de mayores destacó que “esta mejora permite renovar la iluminación del espacio y avanzar en eficiencia energética”.

Actualmente Siero cuenta con once hogares de jubilados municipales del concejo. Para el año que viene está previsto destinar 80. 000 euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros.