Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro social de Carbayín Bajo estrena iluminación eficiente

El Ayuntamiento ha cambiado 27 lámparas por paneles de bajo consumo

Pilar Santianes y Raimundo Díaz, en Santa Marta.

Pilar Santianes y Raimundo Díaz, en Santa Marta. / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

El centro social de Santa Marta, en Carbayín Bajo, cuenta con nueva iluminación más eficiente. La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron está semana la finalización de las obras de mejora lumínica acometidas en este espacio por el Ayuntamiento.

La actuación consistió en la sustitución de 27 paneles LED de 60×60 centímetros y 40 vatios, y con un presupuesto total de 1.403,60 euros. La edil de mayores destacó que “esta mejora permite renovar la iluminación del espacio y avanzar en eficiencia energética”.

Actualmente Siero cuenta con once hogares de jubilados municipales del concejo. Para el año que viene está previsto destinar 80. 000 euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
  2. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  3. Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
  4. ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
  5. Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
  6. La Navidad se estrena pasada por mucha agua en Pola de Siero: 'Ha llovido mucho, pero está todo precioso
  7. El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones
  8. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias

El centro social de Carbayín Bajo estrena iluminación eficiente

El centro social de Carbayín Bajo estrena iluminación eficiente

¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán "en unos días"

¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán "en unos días"

Luces y sombras en casi 7.000 millones de Presupuesto

Luces y sombras en casi 7.000 millones de Presupuesto

Palabras huecas, vacío

Ángel García y las ediles Ana Nosti y Patricia Antuña celebran la fiesta de la Constitución en Torrevieja, municipio hermanado con Siero desde 2009

Ángel García y las ediles Ana Nosti y Patricia Antuña celebran la fiesta de la Constitución en Torrevieja, municipio hermanado con Siero desde 2009

El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

El Hogar del Jubilado del Berrón cierra su mes cultural con el Día del Socio y la entrega del bollo

Grupo Lacasa ampliará su fábrica de chocolate de Siero durante cinco años para situar a Asturias como "un polo industrial del cacao"

Lugones tendrá esta Navidad la mayor Cabalgata de Reyes de su historia (y viene con sorpresas)

Lugones tendrá esta Navidad la mayor Cabalgata de Reyes de su historia (y viene con sorpresas)
Tracking Pixel Contents