¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán "en unos días"

Los trabajos iniciales para construir un nuevo acceso a la zona comercial de Parque Principado darán comienzo "en cuestión de días", sin afectar al tráfico de estas fechas de compras, garantiza el gobierno sierense. Las primeras intervenciones se centrarán en los desbroces del ramal en el que se acondicionará un nuevo carril, pero "los actuales no se tocarán para no interferir con el flujo de circulación", según explica el edil de Urbanismo , Javier Rodríguez.

Será tras las celebraciones navideñas cuando comiencen los trabajos que impliquen alterar el paso de los vehículos. Con ello, el Ayuntamiento avanzará en la solución a un problema de décadas, pendiente desde hace 25 años, cuando se abrió el centro comercial sin accesos adecuados.

La solución consiste en la construcción de una nueva glorieta en la rampa de acceso desde la autovía en sentido Oviedo, así como nuevos carriles canalizadores del tráfico para dar fluidez a la circulación. Uno de ellos dará salida directa a la zona del centro comercial para los automovilistas que se incorporan desde Oviedo.

La rotonda distribuidora se construirá en las inmediaciones de la gasolinera del enlace de Granda oeste, de manera que se eliminarán los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la autovía, y que a su vez congestionaban más el tráfico en este punto. En este nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del que circula por la A-64 en sentido Oviedo.

La iniciativa, además de absorber el tráfico desde Siero con una glorieta de dos carriles, también eliminará el stop actual que permite la incorporación de los conductores que acceden a Parque Principado desde Oviedo. Será con un ramal directo que se incorporará al acceso actual más adelante de la glorieta de la Central Lechera.

La presentación de la solución técnica para los nuevos accesos a Parque Principado / Luján Palacios

Los trabajos, que su una inversión de 872.000 euros, han sido adjudicados recientemente a la empresa Alvargonzález, tras haberse presentado otra dos empresas más a la licitación, y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Los responsables de la compañía ya han realizado las primeras inspecciones para proceder a organizar loa desbroces en el entorno del actual carril bici, en el entorno de la actual rotonda de acceso.

La obra, asumida por el Ayuntamiento de Siero, es una de las más demandadas y de más calado en el concejo, no por la cuantía sino por lo complejo de una solución técnica que ha tardado 25 años en resolverse y que siempre ha ocasionado enormes problemas de retenciones de tráfico, con filas de coches parados en la rampa de acceso que en ocasiones han llegado a ocasionar problemas en la autovía.

Si no surgen inconvenientes, los trabajos podrían estar finalizados para el próximo verano, con lo que en la siguiente campaña navideña las imágenes habituales de atascos en los accesos a la zona comercial habrán pasado a la historia.