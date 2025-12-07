La parroquia de San Martín de Anes (Siero) celebra 25 años con su sacerdote: "Gracias por atendernos, entendernos y estar ahí"

La parroquia sierense de San Martín de Anes rindió este domingo un cálido homenaje al que lleva siendo su sacerdote los últimos 25 años, Pedro Tardón. Fue en la misa dominical, por sorpresa y para agradecer con emotividad unas bodas de plata de labor pastoral entre ellos por las que sólo pueden decir "gracias, de corazón".

Elisa Sanz fue la encargada de dar voz a toda la feligresía con una emotiva intervención. "La última versión del diccionario de la Lengua contiene más de 93.000 vocablos. Quisiéramos poder revisarlos uno a uno para encontrar el término perfecto, la definición exacta, la que muestre con absoluta precisión todo lo que deseamos transmitir en este instante. Aunque cuando las cosas que se anhelan contar brotan de muy adentro no hace falta continuar rebuscando. Basta una palabra, la más austera, si se pronuncia desde el corazón: Querido don Pedro, gracias, infinitas gracias", proclamó.

Lo hizo antes de recordar el paso como misionero del párroco en tierras africanas de Benín, donde los jóvenes a los que servía bautizaron a Tardón como "nuestro león". "Un león humilde, sencillo y siempre presente, dispuesto a echar las manos que hagan falta. Fuerte, auténtico y verdadero. Un león afable, cariñoso y sincero, sensible y compasivo, que para quienes tienen ocasión de tratarlo más allá de un encuentro ocasional se acaba convirtiendo en un amigo, un refugio seguro, un hombro al que arrimarse", afirmó Sanz.

"Gracias por mirar por este templo, por cuidarlo y engrandecerlo detalle a detalle, del altar al atrio, de la sacristía al campanario. Gracias por haber reparado poco a poco, una a una, las capillas de esta extensa parroquia y, sobre todo, por atendernos, entendernos y permanecer ahí. Por su entrega a los demás y su ansia de servicio. Por tener presente antes que nada el bien común", añadió.

Tardón, por su parte, subrayó que "lo importante no soy yo. No merezco esto. Los importantes sois vosotros. Si la iglesia, el cementerio o las capillas se repararon fue gracias a que cuidasteis de la parroquia y mirasteis por la comunidad. "Soy lo que soy gracias a vosotros, a lo que me enseñasteis. Siempre me habéis ayudado y os doy las gracias por seguir siendo fieles a Dios. La puerta de mi casa siempre está abierta para cuando me necesitéis" , concluyó el sacerdote, que recibió un obsequio del Ayuntamiento de Siero de manos de la edil Pilar Santianes.