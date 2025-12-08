Niños y mayores de Siero emprenden un "viaje" intergeneracional: este es el proyecto para combatir la soledad no deseada en el concejo

El concejo de Siero ha emprendido en las últimas semanas un viaje entre generaciones para combatir la soledad no deseada, facilitando el encuentro entre niños y mayores y creando un espacio para la diversión, sin importar la edad. Se trata del programa "Pasaporte intergeneracional" impulsado por la Asociación Luzía, que facilita un total de cinco encuentros con el fin de fomentar la conexión entre personas de diferentes generaciones en el marco del programa Siero Acompaña.

En colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de Siero, este pasaporte promueve la interacción intergeneracional para propiciar el acercamiento entre edades, así como acompañamiento a aquellas personas que se encuentran en situación de soledad no deseada, y se desarrolla en las localidades de Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda. Estas dos últimas serán las que pongan el colofón a la actividad, los días 10 y 17 de diciembre respectivamente.

En cada pueblo participante se sella un pasaporte simbólico con la finalidad de crear nuevos espacios de encuentro, y la suma de los sellos del pasaporte incluye 3 premios finales. Cada encuentro tiene una duración aproximada de dos horas y un equipo de facilitadores intergeneracionales acompañan y guiana todas las personas participantes en las diversas acciones de ocio y tiempo compartido propuestas.

Uno de los juegos realizados en el programa / R. L. P.

De manera que los mayores y los pequeños disfrutan de juegos, cuentos, actividades sensoriales, manualidades, y sobre todo, de risas y momentos compartidos: para que el ayer y la actualidad se den la mano y todos juntos compartan recuerdos y creen otros nuevos.

Luzía Intergeneracional es una asociación que fomenta el encuentro entre generaciones y los espacios de contacto intergeneracional. Este colectivo está coordinado por su presidenta Yolanda García Moro, directora de la Escuelina de 0 a 3 años de Sariego y que recientemente fue invitada por la Universidad de Oviedo para hablar con el alumnado de Pedagogía sobre los espacios intergeneracionales. Además, guiará al alumnado del Grado de Maestros de Educación Infantil para hablar sobre la vinculación entre generaciones con estos futuros profesionales, convencida de que es un asunto clave en la sociedad actual, que puede resultar enriquecedor para todas las partes.

El encuentro de Viella tendrá lugar este miércoles en el centro social de 17.00 a 19.00 horas, y el de Granda será en el mismo horario en las antiguas escuelas.Los interesados sólo tienen que apuntarse, y se les facilitará transporte para participar en una experiencia que deja huella y abre camino.