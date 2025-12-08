Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto

El gobierno de Siero no quiere más retrasos y se mantiene firme en su intención de ejecutar en 2026 y con fondos propios la glorieta que acabará con el actual cruce semafórico de la N-634 en El Berrón. Y ello pese a que, tras haberse quedado sin fondos europeos, el Ministerio de Transportes acaba de confirmar que sigue adelante con el proyecto de acondicionamiento y mejora integral de la carretera nacional de la Pola a Argüelles en el que se incluye esa glorieta.

Transportes aprobó el mes pasado el expediente de información pública y el trazado definitivo para acondicionar el paso de peatones y ciclistas en la carretera N-634 entre los kilómetros 390,200 y 395,150, proyecto en el que se incluye la rotonda de El Berrón. Se trata, según fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, de un «avance» hacia la aprobación final del proyecto de construcción, donde se definirán los detalles de los trabajos a realizar, pero sin fijar calendario alguno para ello. Esa indefinición, y el hecho de que el plan ministerial se haya quedado sin los fondos de la UE con los que se iban a financiar las obras, hacen que el alcalde sierense, el socialista Ángel García, confirme que la obra será asumida por el Ayuntamiento y que se ejecutará con el remanente de tesorería en 2026. La inversión prevista es de unos 600.000 euros.

El primer paso para la ejecución de este proyecto ya se ha puesto en marcha y consistirá en la redacción de un estudio de tráfico, algo que exige el Ministerio de Transportes para autorizar la actuación en una carretera estatal.

Según avanzó García, los técnicos municipales serán los encargados de realizar el segregado del proyecto original y, en paralelo, se desarrollará el estudio de tráfico.

Dejando a un lado la glorieta que asume Siero para el cruce de El Berrón, el proyecto de Transportes para el tramo de la N-634 de la Pola a Argüelles recoge la reducción del ancho de los carriles a 3,20 metros y la disposición en los arcenes actuales de vías ciclistas unidireccionales y de un pasillo peatonal, todo ello separado de la calzada con una banda de seguridad, de 0,60 metros, formada por marcas viales y balizamientos. Además, también se prevé la ejecución de una glorieta en Noreña para el calmado del tráfico, la instalación de alumbrado o la rehabilitación superficial del firme.