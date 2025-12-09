Foro Siero reclama al Ayuntamiento que actúe "de forma decidida" en la barrio de La Luz de la Pola
El portavoz del grupo, Hugo Nava, agradece que se hayan tenido en cuenta sus propuestas para el diseño del futuro Parque de la Reconquista
El portavoz de Foro Siero, Hugo Nava, ha instado al equipo de gobierno local a que acometa "actuaciones decididas" en la zona del barrio de La Luz de la Pola, uno de los principales accesos a la capital sierense y "un área que requiere mejoras en imagen, mantenimiento y espacios de convivencia".
Nava ha expresado su satisfacción por el diseño del futuro Parque de la Reconquista, en la zona oeste de la Pola, "en el que el equipo de gobierno ha decidido incluir dos elementos clave propuestos por esta organización: un parking subterráneo y una cancha multideportiva". Ambas actuaciones, recuerda Nava, fueron planteadas y defendidas desde la pasada campaña electoral por Foro Siero, insistiendo en las reuniones mantenidas entre la agrupación forista de Siero con el gobierno local.
El dirigente de FORO Siero subrayó desde el primer momento que el desnivel natural del terreno hacía especialmente idónea la construcción de un aparcamiento soterrado, una solución eficaz para liberar espacio en superficie, mejorar la movilidad, incrementar las plazas disponibles y crear un entorno más amable para los vecinos. Del mismo modo, la formación trasladó reiteradamente la necesidad de dotar a la zona oeste de Pola de Siero de una pista multideportiva que diera respuesta a la demanda existente.
Pero más allá de dicha actuación, reclaman también que se actúe para mejorar un espacio con numerosas necesidades. "Continuaremos trabajando para incorporar propuestas y ajustes al proyecto, fruto de los estudios realizados y del diálogo con asociaciones y vecinos, con el objetivo de asegurar que el resultado final responda plenamente a las necesidades de la ciudadanía", subraya el portavoz de la formación.
