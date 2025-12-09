La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un joven como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tras darle el alto en el acceso al centro comercial Parque Principado y hallar en su vehículo varias dosis de droga.

Los hechos tuvieron lugar a las 18.45 horas del pasado domingo, día 7 de diciembre. Los componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias que se hallaban desarrollando un dispositivo de refuerzo en la vigilancia y control de los centros comerciales y de ocio en estas fechas navideñas dieron el alto a un vehículo en la rotonda de acceso al centro comercial de Paredes. Y en su interior localizaron cocaína repartida en 20 papelinas.

La actitud del conductor del turismo al ser identificado por los agentes fue lo que levantó sus sospechas. Esta persona, además de mostrar un gran estado de nerviosismo e inquietud, no paraba de recibir mensajes en dos terminales móviles que llevaba consigo, relata el instituto armado.

En el registro que realizaron en el interior del vehículo localizaron minutos más tarde un total de 26 papelinas de lo que parecía cocaína, que una vez pesadas arrojaron un peso de 20 gramos. La droga estaba escondida en el baúl del reposabrazos situado entre los asientos delanteros, que mostraba marcas de evidente manipulación.

Tras el hallazgo, se procedió a la detención de esta persona, un joven de 26 años y vecino de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), quien además portaba consigo un total de 632 euros en metálico.

La droga aprehendida, 20, 8 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, como reveló el análisis posterior, será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción. Las actuaciones han sido transferidas al Tribunal de Instancia de Siero.

Esta actuación es la segunda aprehensión de droga detectada en el Principado de venta al menudeo. El pasado 2 de diciembre se detuvo a un joven en Navia tras localizar en el interior del mecanismo de uno de los ceniceros de vehículo en el que viajaba 20 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís.