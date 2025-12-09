El mejor pote del mundo de este año se hace en un "pequeño rincón que sorprende por su encanto y autenticidad" de Asturias: "La berza tiene que ser esponjosa"

"Un pequeño rincón que sorprende por su encanto y autenticidad. 'El Abrelatas' mezcla tradición y creatividad en cada plato, destacando ingredientes locales con un toque moderno. El ambiente es cálido y acogedor, perfecto tanto para cenas íntimas como reuniones en grupo. Su atención al cliente ( él está solo y atiende a todo el restaurante solo, pero de manera muy muy rápida y eficaz no te hace esperar nada ) y la relación calidad-precio ( cantidades muy grandes ) lo convierten en una parada obligatoria para los amantes de la buena comida asturiana".

Así defiende un comensal en una web especializada de valoración de restaurantes su experiencia en el restaurante Abrelatas en Pola de Siero, que se ha alzado con el primer puesto en el Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo", celebrado en La Quinta de Abuli. "Soy muy quisquilloso con el caldo y, para que quede bien, tengo muy en cuenta que la berza sea esponjosa y la calidad de las fabas", explica Borja Alcázar que, desde hace 15 años, regenta con su madre, MariLuz Cifuentes, el local hostelero.

Tradicional es precisamente la receta que utilizan en su establecimiento. A veces, desarrollada por Alcázar, a veces por su madre, pero siempre "con productos de calidad y a fuego lento". El propietario del restaurante poleso cree que "el plato que presentamos al concurso fue hecho a medias entre los dos y, a mi parecer, esa combinación fue lo que nos permitió alzarnos con este reconocimiento".

Un premio que, a nivel personal, "es muy importante para nosotros" y supone un "aliciente para seguir adelante". No solo porque reconoce uno de los platos de cuchara más representativos de Asturias, sino porque "reconoce también el esfuerzo y dedicación de estos 15 años dedicándonos a combinar tradición con innovación", apuntó Borja Alcázar.

En su restaurante, el pote se podía consumir por encargo o dentro de un menú para ocasiones puntuales en el que constaba como segundo plato, junto con mantecado artesanal de Sariego de primero, guiso de alguna carne de caza (cabrito, cordero o jabalí) de tercero, arroz con leche de postre y vino de Cangas para acompañar. Todo por 30 euros por personas. "Este miércoles por la tarde lo hemos dedicado a organizarlo todo para poder ofrecer este menú mucho más a menudo que hasta ahora".