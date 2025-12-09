Un recorrido por los monumentos más importantes del mundo: así es el espectacular mural que acompañará a la Pitufina Karateka de la Pola
La obra del artista sevillano Fabián Bravo, "Kato" , reproduce edificios tan emblemáticos como el coliseo romano, así como esfinges y pirámides egipcias o el Machu Picchu
Lucía Rodríguez
Las pirámides egipcias, el coliseo romano, la ciudad arqueológica de Petra (Jordania) el Macchu Pichu (Perú) y así hasta un total de dieciséis monumentos del mundo. Así es el nuevo mural que acompañará a la Pitufina Karateka de la Pola en el acceso oeste de la localidad, el de la Autovía Minera (AS-I). Supone el cuarto proyecto ejecutado este año del programa Muralia del Ayuntamiento de Siero y el vigésimo desde que comenzó esta iniciativa.
En esta ocasión, la obra corre a cargo del artista sevillano Fabián Bravo, "Kato", que, durante la presentación del mural, destacó la importancia de desarrollar este tipo de "museos al aire libre" en los núcleos urbanos. "Es una forma de fortalecer el arte urbano, pero también de embellecer las distintas zonas de una localidad. Esto era un camino con una pared gris y, ahora, se convertirá en un lugar más agradable, con más color, más alegría y más vida", subrayó Bravo.
La pintura, realizada completamente con spray, se está ejecutando en una superficie de 280 metros cuadrados. "La superficie es un poco difícil de tratar porque es muy ancha. Son 140 metros de ancho y entre un metro y dos metros de alto. Entonces hemos buscado la idea de hacer como si fueran fotografías de los países con su nombre y ubicación", señaló el artista.
La zona fue visitada este martes por el alcalde de Siero, Ángel García; y la concejala de Educación, Eva Iglesias. El regidor apuntó que "seguimos apostando por mejorar el aspecto de nuestras localidades y hacer un Siero más agradable para las personas".
Muralia es un programa municipal de intervenciones para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública, espacios degradados y demás espacios libres que conforman el paisaje urbano. Desde 2019, se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía, tres de las cuales, realizadas en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial. En 2024 se realizaron intervenciones en la Pola y Lugones.
