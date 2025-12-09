Tranvía Teatro presenta la obra "Llueve y hace sol en París" este sábado en el auditorio de la Pola

La compañía Tranvía Teatro recala en Siero con su obra "Llueve y hace sol en París", estrenada recientemente en Italia. La cita será este sábado, a las ocho de la tarde, en el teatro auditorio de la Pola. La representación narra el encuentro entre dos madres que han sido víctimas de un hecho terrible: la pérdida de sus hijos, implicados de manera desigual en un atentado terrorista.

El autor, Abel Neves, abarca temas que van desde el encuentro, hasta el diálogo y también la esperanza. La dirección corre a cargo de Cristina Yánez y la interpretación de las actrices Inmaculada Oliver y Silvia Espigado, esta última actriz andaluza muy conocida por su papel en la serie "Cuéntame", además de por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

Las entradas tienen un precio de seis euros y se pueden adquirir de forma online o presencial en la Casa de Cultura de la Pola. El horario es de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y de sábados de 11:00 a 13:00 horas. El día de la actuación, la taquilla del Teatro Auditorio abrirá dos horas antes del comienzo del espectáculo.