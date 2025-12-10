Aterriza en Asturias el restaurante para amantes de las del pollo, cerdo y ternera: "Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas"
"Las carnes son servidas en tu mesa por nuestros maestros churrasqueros para no perder su jugosidad y temperatura, pudiendo repetir cuantas veces desees, al igual que con las guarniciones"
Los amantes de la carne está de enhorabuena. Aterriza en Asturias " un restaurante típico brasileño de carnes a la espada" que seguro que no dejará con hambre a sus comensales.
Lo hace en la zona gastronómica de Parque Principado. "El popular restaurante Brasayleña, especializado en rodizio brasileño, aterriza en nuestra zona gastro ofreciendo su reconocida experiencia de carnes a la espada". Y es que se trata de una experiencia para ir preparado para disfrutar y poner a prueba nuestros límites. "Para quienes no conocen el concepto, el rodizio es una experiencia gastronómica en la que se pueden degustar una selección de excelentes y jugosas carnes de pollo, cerdo y ternera asadas a fuego lento de manera ilimitada. Los maestros churrasqueros llevan la carne directamente a la mesa, que se puede repetir tantas veces como desee el comensal. Además, la experiencia se completa con guarniciones ilimitadas, como arroz, frijoles, patatas fritas, ensaladas o plátano frito, y una selección de postres artesanos que siguen la tradición repostera de Brasil, como el quindim, brownie con helado o tarta de mango y maracuyá.
La especialidad de este plato es el rodizo. "Una selección de excelentes y jugosas carnes de pollo, cerdo y ternera asadas a fuego lento. Las carnes son servidas en tu mesa por nuestros maestros churrasqueros para no perder su jugosidad y temperatura, pudiendo repetir cuantas veces desees, al igual que con las guarniciones. Un Rodizio brasileño único en su clase", explican desde el propio restaurante. "Y para acompañar la carne, una amplia selección de guarniciones servidas directamente en mesa y de forma ilimitada: recetas típicas de la gastronomía brasileña reconocidas internacionalmente, como los frijoles con arroz, las patatas fritas, las ensaladas…".
Y no solo eso, los amantes de los dulce también están enhorabuena y podrán bajar la comida con deliciosos manjares. "Postres artesanos elaborados siguiendo la tradición repostera de Brasil, como el quindim, estrella de nuestros dulces, elaborado con yema de huevo y coco. Y cómo no, los grandes clásicos de la repostería: cheesecake de arándanos, brownie de chocolate con helado de vainilla, tarta de manzana, tarta de mango y maracuyá…", explican desde la propia franquicia.
