Charly López, el poleso en la cumbre de la fotografía deportiva: así será la cita con el joven en Siero, en un acto en el que mostrará sus mejores imágenes
La proyección comentada es el 18 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio de la capital sierense
Proyección de fotografía deportiva del sierense Charly López, el jueves 18 de diciembre, a las 19.30 horas. Será en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, con acceso libre hasta completar el aforo. La actividad la presentaron este miércoles el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, junto a Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal.
“El trabajo de Charly López no solo muestra la dureza y espectacularidad de estas pruebas deportivas, sino también la capacidad de los profesionales de Siero para situarse entre los mejores en ámbitos muy especializados”, destacó Raimundo Díaz, que animó a acudir al acto para conocer y acercarse a la labor del fotógrafo de Siero, con proyección internacional.
Imágenes y comentarios del autor
La sesión consistirá en la proyección de una selección de imágenes captadas en algunas de las competiciones más exigentes del mundo por Charly López, especializado en fotografía deportiva. López es fotógrafo oficial del Rally Dakar desde 2019 y de grandes pruebas ciclistas como el Tour de Francia y La Vuelta a España, entre otras.
La proyección combinará material gráfico y una explicación del propio autor sobre los retos técnicos y logísticos que implica cubrir este tipo de eventos.
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto: este es el plan del Ayuntamiento
- El galardonado como 'mejor pote de España' se elabora en Pola de Siero con 'berzas esponjosas, fabes de calidad y un buen caldo