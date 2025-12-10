Charly López, el poleso en la cumbre de la fotografía deportiva: así será la cita con el joven en Siero, en un acto en el que mostrará sus mejores imágenes

Proyección de fotografía deportiva del sierense Charly López, el jueves 18 de diciembre, a las 19.30 horas. Será en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, con acceso libre hasta completar el aforo. La actividad la presentaron este miércoles el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, junto a Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal.

“El trabajo de Charly López no solo muestra la dureza y espectacularidad de estas pruebas deportivas, sino también la capacidad de los profesionales de Siero para situarse entre los mejores en ámbitos muy especializados”, destacó Raimundo Díaz, que animó a acudir al acto para conocer y acercarse a la labor del fotógrafo de Siero, con proyección internacional.

Imágenes y comentarios del autor

La sesión consistirá en la proyección de una selección de imágenes captadas en algunas de las competiciones más exigentes del mundo por Charly López, especializado en fotografía deportiva. López es fotógrafo oficial del Rally Dakar desde 2019 y de grandes pruebas ciclistas como el Tour de Francia y La Vuelta a España, entre otras.

La proyección combinará material gráfico y una explicación del propio autor sobre los retos técnicos y logísticos que implica cubrir este tipo de eventos.