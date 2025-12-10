La doble vía de la Pola lleva ya diez meses en licitación y no estará listas, al menos, hasta 2028

l Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó el pasado mes de febrero en 23,5 millones las obras de duplicación del tendido de la antigua Feve entre la Pola y La Carrera, de 1,9 kilómetros de longitud y el único que queda en vía única de la capital sierense a Oviedo. La mesa de contratación abrió el pasado mayo las nueve ofertas presentadas por las empresas, muchas de ellas uniones temporales, pero, pese a los siete meses transcurridos desde entonces, todavía no se ha procedido a adjudicar una actuación que es clave, según los expertos, para la competitividad de esta línea ferroviaria. En consecuencia, y teniendo en cuenta que tampoco se ha procedido a encargar la asistencia técnica, la entrada en servicio del desdoblamiento se hará efectiva, en el mejor de los casos, a lo largo de 2028.

De acuerdo con el proyecto en el que se ha basado la licitación que sigue en marcha diez meses después de que se lanzara, el desdoblamiento partirá de las inmediaciones de La Carrera, donde está previsto un desplazamiento del actual trazado para la mejora del radio de la curva en la que se ubica el apeadero de la localidad, que pasará a tener cuatrocientos metros y pasará a disponer de andenes en ambas márgenes del tendido. Tendrán cien metros de longitud por tres de ancho y, para su conexión, se aprovechará el paso inferior existente.

A partir del apeadero, la nueva discurrirá por la margen derecha del trazado actual. La erradicación de la curva de La Bombilla no se incluye en la actuación, pese a que el interés del Ayuntamiento de Siero de modificar el tendido en esa zona fue lo que impidió hace dos décadas que la llegada de la doble vía a La Carrera ya tuviera continuidad hacia la Pola.

Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el proyecto prevé el corte total del tráfico ferroviario entre la Pola y Oviedo durante, al menos, 25 días. Las obras también afectarán a la circulación en el acceso oeste a la Pola por la N-634, entre la glorieta de Ullaga y la que va a la estación, ya que los trabajos incluyen la sustitución del paso superior de la carretera. El plan se completa con un nuevo paso subterráneo entre la calle Molín y la Senda del Nora, para cuya ejecución también será necesario suspender el tráfico temporalmente.