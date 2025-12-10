Llega el primer mercadillo navideño de Lugones: estas son las fechas y horarios del evento que acogerá la Plaza de Europa

"Todas las actividades llevadas a cabo por iniciativa municipal se estaban concentrando en la Pola. Por eso hemos decidido llevarlas también a otras localidades como El Berrón o Lugones". Así se expresó este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García, durante la presentación del primer mercadillo navideño de Lugones. La actividad aprovechará "el magnífico espacio de la plaza de Europa y que fue construido con este fin, el de celebrar eventos". La cita contará con la participación de cerca de una veintena de artesanos.

La concejala de Festejos, Ana Nosti, detalló que "se colocarán 10 casetas que serán utilizadas por los comerciantes en dos turnos diferentes". Destacó que "hemos tenido que dejar a gente en lista de espera, dada la gran aceptación que ha tenido el mercadillo entre el comercio local".

La inversión por parte del Consistorio ha alcanzado los 41.651 euros. Y los participantes deberán pagar 21 euros por turno y caseta, así como depositar una fianza de 250 euros. "Un precio simbólico", señaló la edil. El objetivo de este sistema es "favorecer la rotación y variedad de expositores a lo largo del evento", aseguró.

Programación complementaria

Los visitantes podrán ver y comprar "desde alimentación típica navideña, productos con garantía de 'Alimentos del Paraíso', juguetes o artículos de bisutería, floristería, artesanía y decoración cuya temática gira en torno a estas fechas tan especiales", comentó Ana Nosti. Además, se celebrarán talleres infantiles gratuitos, los sábados 20 y 27 de diciembre a las 18.00 horas, de elaboración de postales y decoración navideña.

La cita en esta plaza de Lugones se desarrollará del 19 al 29 de diciembre, de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. "Esperamos que tenga muy buena acogida", subrayó el regidor.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Siero busca fomentar la actividad económica y el empleo en el concejo, mediante la dinamización de la actividad comercial en el municipio y su fortalecimiento como un actor estratégico para generación de riqueza, economía y empleo.