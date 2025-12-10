Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento

La propiedad de Parque Principado, el grupo alemán ECE, ha trasladado al Ayuntamiento de Siero su interés por ampliar la superficie comercial del complejo de Paredes con nuevas galerías de tiendas. El alcalde, Ángel García, avanzó este mediodía que el gobierno municipal ve con buenos ojos la operación, dado que, dentro de ella, ECE estaría dispuesto a ceder gratuitamente al Ayuntamiento unos 90.000 metros cuadrados de terreno ubicados en la parte posterior de la nave del concesionario Adarsa, adquiridos hace años por la anterior propiedad del centro comercial con el objetivo de implantar instalaciones de ocio que nunca se llevaron a cabo. «En principio, si se confirma la cesión, nuestra idea sería desarrollar ahí un moderno barrio de vivienda joven con precios limitados», indicó el regidor sierense.

«En enero nos pondremos de lleno con este asunto», anunció García, que tiene por concretar los detalles de la iniciativa de la propiedad de Parque Principado en cuanto a metros cuadrados o número de locales comerciales. Sí avanzó el Alcalde que la intención del grupo germano es ejecutar la ampliación en la misma zona en la que se encuentra la actual edificación.

El proyecto de ampliación precisaría, al menos, de una modificación puntual del Plan General, algo que tendría prácticamente asegura en el ámbito local, pero también tendría que pasar el filtro de la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (Cuota).

Con una superficie comercial neta por encima de los 75.00 metros cuadrados, Parque Principado está gestionado por Cushman & Wakefield y cuenta con más de 150 establecimientos de las marcas nacionales e internacionales, zonas de restauración y de ocio, y un aparcamiento público con capacidad para cinco mil vehículos.