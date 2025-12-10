El PP de Siero reclama que se finalicen las obras de mejora de la vía que une los polígonos de Nuevo Granda y Las Peñas. Así lo ha planteado el portavoz municipal, Juan Luis Berros, que avanzó que su grupo ha registrado una moción para el pleno de diciembre en el que instan al Ayuntamiento a ejecutar unos trabajos “que llevan más de año y medio” de retraso “sin conocer las causas”.

En concreto, la petición de los populares solicita que se concluya la calle que une los polígonos industriales de Nuevo Granda y Las Peñas e insta al gobierno municipal a "establecer un diálogo y a iniciar la negociación necesaria para que la propiedad privada de los dos polígonos ubicados en Granda, ultime la vía de comunicación que desde el año 2023 está autorizada de ejecución y parada desde hace más de año y medio sin conocer las causas, lo que impide a trabajadores, visitantes y proveedores la necesaria movilidad y comunicación desde tales polígonos a la carretera nacional 634”.

Berros señaló que "aboga por la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y las gestoras de los polígonos privados, además de solicitar que haya respeto y cumplimiento de la ley, y ello pasa por terminar las obras de ejecución de tal vía”.

Mejorar los servicios, iluminación y videovigilancia

El portavoz municipal de los populares sierenses pide asimismo la reposición "de las más de veinte tapas de registros y alcantarillas que, por sustracción, faltan en los dos polígonos industriales (Nuevo Granda y Las Peñas), lo que ocasiona graves riesgos de caída y daños".

A su juicio, es necesario mejorar los servicios en los polígonos del concejo y "fortalecer el diálogo y la colaboración con los propietarios de las áreas industriales y también con el Principado para abordar otras necesidades generales que se repiten" en las áreas industriales del municipio.

En lo que tiene que ver con la acción del Ayuntamiento, señala Berros, se "solicita implantar iluminación pública y un sistema de videovigilancia, además de establecer los obligados planes de emergencias o realizar las mejoras necesarias de la red hidrante, entre otros".