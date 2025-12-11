El campo de El Bayu tiene vestuarios nuevos, tras finalizar las obras de renovación integral a cargo del Ayuntamiento de Siero

El campo de fútbol de El Bayu ya cuenta con dos nuevos vestuarios. El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras para su reforma integral, iniciativa a la que se destinó un presupuesto de 97.191,13 euros. De este modo se ha modernizado y adecentado esta zona de servicio en la que fallaban las instalaciones y había problemas en las tabiquerías, falsos techos y en dos de los inodoros.

Modernización y adaptación a la normativa

Los trabajos en el campo poleso han supuesto la renovación integral de 2 vestuarios anexos de 46,65 metros cuadrados cada uno, la sustitución de tabiquerías, aparatos sanitarios, revestimientos, pavimentos y techos, y se han realizado las adecuaciones necesarias con medidas de protección contra incendios e incorporación de baño accesible. Así han quedado adaptados a la normativa vigente a la vez que dan el servicio que se requiere.

El alcalde, Ángel García, visitó el espacio este lunes. Explicó que “los vestuarios estaban en muy mal estado, con tabiques de pladur poco adecuados y un uso inadecuado" y que desde el Ayuntamiento "hemos hecho un esfuerzo importante para que las instalaciones estén en óptimas condiciones”.