El campo de El Bayu tiene vestuarios nuevos, tras finalizar las obras de renovación integral a cargo del Ayuntamiento de Siero
La intervención ha supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros
El campo de fútbol de El Bayu ya cuenta con dos nuevos vestuarios. El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras para su reforma integral, iniciativa a la que se destinó un presupuesto de 97.191,13 euros. De este modo se ha modernizado y adecentado esta zona de servicio en la que fallaban las instalaciones y había problemas en las tabiquerías, falsos techos y en dos de los inodoros.
Modernización y adaptación a la normativa
Los trabajos en el campo poleso han supuesto la renovación integral de 2 vestuarios anexos de 46,65 metros cuadrados cada uno, la sustitución de tabiquerías, aparatos sanitarios, revestimientos, pavimentos y techos, y se han realizado las adecuaciones necesarias con medidas de protección contra incendios e incorporación de baño accesible. Así han quedado adaptados a la normativa vigente a la vez que dan el servicio que se requiere.
El alcalde, Ángel García, visitó el espacio este lunes. Explicó que “los vestuarios estaban en muy mal estado, con tabiques de pladur poco adecuados y un uso inadecuado" y que desde el Ayuntamiento "hemos hecho un esfuerzo importante para que las instalaciones estén en óptimas condiciones”.
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto: este es el plan del Ayuntamiento
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas