Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo

El mayor centro comercial de Asturias será aún mayor. La propiedad de Parque Principado, el grupo alemán ECE, ha trasladado al Ayuntamiento de Siero su interés de ampliar la superficie comercial del complejo de Paredes con nuevas galerías de tiendas. Los planes del gobierno socialista de Ángel García, "Cepi", pasan porque el centro sume 20.000 metros cuadrados para abrir nuevos establecimientos comerciales y hosteleros. Es decir, una superficie equivalente al estadio de fútbol del Tartiere lleno de tiendas, que generarían entre 500 y 1.000 nuevos puestos de trabajo.

Actualmente, Parque Principado cuenta con una superficie comercial neta de más de 75.000 metros cuadrados, en los que se alojan más de 150 establecimientos de marcas nacionales e internacionales, zonas de restauración y de ocio, y un aparcamiento público con capacidad para cinco mil vehículos.

La última obra

La última gran obra que acometió el complejo comercial de la región fue en 2023 con la transformación del entonces supermercado Eroski en un nuevo bulevar de tiendas, el Paseo de la Seronda, dotado de 13.453 metros cuadrados. En ese espacio abrieron sus puertas Primor, Fútbol Emotion, Lefties, Aromas Artesanales, Millby, la Casa de las Carcasas y Friking... Precisamente, una de ellas, Lefties, que tiene en Asturias la mayor tienda del norte de España, ha estrenado a finales de noviembre una nueva sección dedicada al hogar bajo la marca Lefties Home.

Nuevas aperturas

Las nuevas aperturas en Parque Principado han sido este otoño siete y con ellas se han generado 78 empleos directos. Son Brasayleña, Vezzo, Manolo Bakes y Harry The Coffee Collective en la zona dedicada a gastronomía, y Columbia, New Era y Koröshi en el apartado comercial.

Los detalles

Según los planes del alcalde de Siero, desvelados este jueves, esos 20.000 metros cuadrados que ganaría Parque Principado habría que encajarlos dentro de la superficie ya construida, reorganizando la distribución actual. Podría ser, por ejemplo, reubicando aparcamientos, si bien los detalles aún no han sido abordados.