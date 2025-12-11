Educación se compromete a estudiar la ampliación del colegio de La Fresneda: esta es la propuesta del Ayuntamiento

La consejera de Educación, Eva Ledo, se comprometió este jueves a estudiar la ampliación del Colegio Público de La Fresneda en una finca de titularidad municipal, ubicada justo al lado del actual centro, que el gobierno municipal pone a disposición del Principado para llevar a cabo esa actuación. Además, en el transcurso de la reunión que mantuvo con el alcalde sierense, Ángel García, y a la que también acudieron la edil de Educación, Eva Iglesias, y la de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, Ledo avanzó que partir del próximo curso se tomarán medidas provisionales para que ningún niño de la urbanización se quede sin plaza en el colegio. Una de las posibilidades que se barajan es dotar al área de Infantil de dos aulas adicionales en construcciones prefabricadas.

Alejandra Cuadriello salió «satisfecha» de la reunión con la consejera. Pese a que no hay una decisión definitiva sobre la esperada ampliación del colegio, la concejala de La Fresneda apreció una actitud «muy receptiva» en Eva Ledo, que estuvo acompañada por el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure. Además, destacó que el hecho de que el Ayuntamiento disponga de una parcela anexa al actual centro para llevar a cabo la iniciativa «facilita el proyecto y acortaría los trámites».

El colegio de la urbanización sierense tiene en estos momentos 448 niños matriculados, repartidos en cuatro unidades. El crecimiento demográfico que se registra en la zona hace que la ampliación del centro se haya convertido en una de las principales reivindicaciones tanto de los residentes como del gobierno municipal en el ámbito de las infraestructuras educativas.

«Sin espacio»

La directora del centro, María José Fernández, ha advertido de que «no tenemos espacio donde meter a los alumnos y hemos perdido ya el aula de música y la de usos múltiples que estaba en el edificio de Educación Infantil».

El centro de La Fresneda ya ha pasado por tres ampliaciones en sus 26 años de historia. La primera de ella consistió en la construcción de un edificio exclusivo para los alumnos de Infantil. Posteriormente, el inmueble principal se amplió hacia el parking, construyendo la nueva zona que actualmente alberga el gimnasio y el comedor. La última intervención en este sentido permitió la división de un aula de mayor tamaño en dos clases más pequeñas. La actuación que se reclama ahora sería de más calado y pensando en las necesidades futuras del colegio. n