El plan para ampliar las tiendas de Parque Principado: 20.000 metros cuadrados más para usos comerciales y terreno para un "barrio para jóvenes"

Crear un "barrio para jóvenes" en el entorno de Parque Principado. Que sea "moderno y sostenible" con vivienda de precio asequible, en un entorno muy bien comunicado en el que hay autobuses interurbanos y hasta apeadero de tren. Es el planteamiento que hace el alcalde de Siero, Ángel García, para el suelo que la propiedad del centro comercial de Paredes ofrece al municipio en la zona. El Ayuntamiento lo obtendría gratuitamente a cambio de que el centro pudiese ampliar el espacio destinado a usos comerciales en unos 20.000 metros cuadrados. Se trataría de encajarlos en la superficie ya construida, reorganizando la distribución actual. Podría ser, por ejemplo, reubicando aparcamientos, si bien el modo en que se haría no se ha abordado aún y por tanto no está definido.

El regidor sierense habló este jueves de que ampliar en 20.000 metros cuadrados el espacio dedicado a usos comerciales de Parque Principado podría generar entre 500 y 1.000 nuevos puestos de trabajo en el complejo una vez estuviesen ocupados por tiendas. Puso alguna otra cifra sobre la mesa en relación al "barrio para jóvenes", si bien lo hizo en el marco de una valoración con la que se preguntó por qué no podrían hacerse un millar de viviendas en esta zona en una iniciativa que además contribuiría a rebajar la tensión inmobiliaria del municipio.

Burocracia y la espera por Costco

Los terrenos que la propiedad de Parque Principado ofrece al Ayuntamiento de Siero suman unos 80.000 metros cuadrados y están ubicados en la parte trasera de negocios como el concesionario de Adarsa.

El alcalde es consciente de las dificultades de la tramitación de este proyecto, que no depende exclusivamente del Ayuntamiento, pues requerirá de permiso autonómico y de un proceso que se prevé largo al tener que pasar los flitros de control urbanístico del Principado. De las demoras derivadas de la "burocracia" volvió a quejarse el regidor sierense, que sacó a colación el caso del proyecto de la multinacional de los hipermercados Costco, pendiente de aprobación regional para poderse instalar en Bobes.

"Podía haber 200 personas trabajando en Costco desde hace tiempo", dijo García, que incidió en que no se explica por qué "nos ponemos limitaciones a nosotros mismos" en Asturias y solo ve aspectos positivos en el plan que ahora se plantea para Parque Principado. Aunque se crearan un mínimo de 500 empleos con la ampliación de espacios comerciales en el centro de Paredes, añadidos a los de Costco, "estaríamos hablando de 700" nuevos puestos, destacó.

Actualmente, el centro comercial cuenta con 402.000 metros cuadrados de superficie total y 108.000 metros cuadrados de superficie comercial, más de 5.000 plazas de aparcamiento, cerca de 3.000 empleados y recibe unos 11 millones de visitas al año, con más de 160 operadores activos.

"Planteamiento general, sin diseño definitivo"

"La propiedad nos ha planteado incrementar la superficie comercial en 20.000 metros cuadrados, lo que podría generar entre 500 y 1.000 nuevos empleos” y a cambio "podrían ceder al Ayuntamiento unos 80.000 metros cuadrados de suelo, que se podrían destinar a la construcción de un nuevo barrio residencial para jóvenes, moderno, sostenible y con precios regulados. Se trata de un planteamiento general, aún sin diseño definitivo, pero la ubicación del suelo permite generar empleo y vivienda de manera simultánea, aprovechando su cercanía a colegios, transporte urbano y servicios municipales”, subrayó García.

A juicio de García, “sujeto a los trámites administrativos correspondientes, este proyecto podría convertirse en un modelo de desarrollo urbano sostenible, combinando creación de empleo, desarrollo económico y nuevas viviendas para jóvenes en el concejo”.