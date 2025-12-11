El PP reclama más mercadillos de Navidad y que se celebren en localidades Pola de Siero o La Fresneda

Más mercadillos navideños, extendiendo la oferta de este tipo de eventos a distintas localidades de Siero. Es lo que proponen los populares sierenses, que ven "escasa" la oferta de estas actividades y piden que haya más en puntos como la Pola o La Fresneda una vez que ya hay uno previsto en Lugones. El concejal Javier Mateus atribuyó a su grupo la idea de los mercadillos, celebró que el gobierno local la asumiese, pero lamentó que "se quede corto".

"Incluir mercadillos navideños en la oferta de ocio para las fiestas de Navidad. Ésta fue una de las propuestas que el Partido Popular de Siero presentó el pasado año para enriquecer la programación diseñada para ambientar el concejo en estas fechas. Este año el Ayuntamiento ha cogido el guante de los populares y ha organizado el primer mercadillo de Navidad en el municipio". Sin embargo, los populares consideran que "el equipo de Gobierno se ha quedado corto", afirma el PP.

Apoyo al comercio local

Los populares instan al gobierno sierense a que “se tomen en serio esta propuesta que es buena, y planifiquen diferentes mercadillos en otras localidades del concejo”. Mateus incidió en que "se trata de una actividad que no solo da ambiente a unas fechas señaladas, sino también que es un atractivo para atraer a nuevos visitantes al concejo y un importante apoyo para el comercio local participante y la hostelería”.

A juicio del edil popular, “el propio gobierno local debería llegar a esta conclusión, y apoyar la posibilidad de ampliar los mercadillos navideños en el concejo, dada la gran aceptación que ha tenido el de Lugones, para el que ha quedado gente interesada en participar en lista de espera”. "Precisamente es por los beneficios que esta actividad aporta a la localidad que lo acoge, que hace que desde el PP reclamen organizar más mercadillos en las localidades más pobladas del concejo, como puede ser la Pola o La Fresneda", indica Mateus.

Sumar actividades atractivas

El edil popular se refirió a que la Pola cuenta con la muestra de belenes instalada en la plaza cubierta, pero entiende que añadir un mercadillo “no solaparía el brillo de esta exposición, al contrario, sumaría atractivo”.

El concejal destacó asimismo que muchos municipios asturianos "presentan cada año programaciones más ambiciosas en cuanto a actividades y decoración, a fin de dinamizar la economía local y generar un ambiente festivo durante estas últimas semanas del año". Mateus añadió que Siero, como cuarto municipio asturiano, “debería de tomarse más en serio la planificación de la programación a desarrollar en el concejo durante estas fechas, y diseñar una oferta navideña para Siero acorde a la relevancia que tiene el concejo en la región". "No puede ser que mientras otras localidades crecen en Navidad, ofreciendo todo tipo de actividades para todos los públicos, Siero se conforme con lo esencial”, concluyó.