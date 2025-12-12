Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

Lugones enciende su alumbrado navideño. Ha sido en la tarde de este viernes durante un acto organizado por la Asociación Cabalgata de Reyes de Lugones y que reunió también a vecinos.

La Asociación Cabalgata de Reyes de Lugones se encarga un año más de la iluminación y de la cabalgata. A través de un mensaje en redes han querido mostrar su agradecimiento a las personas "que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año, porque no es solo trabajo, es tiempo, que hace renunciar a otras cosas".

"Lo que desfila cada 5 de enero no es fruto del sudor de ninguna empresa, ni del Ayuntamiento, es el trabajo de más de 20 años de un grupo de vecinos de la localidad, que no lo hacen porque les sobre el tiempo, si no porque son de aquella esencia que quiere que Lugones siga teniendo y manteniendo las costumbres y tradiciones, y que en este 2025, el 90 por ciento de ellos, superan los 70 años, y ahí siguen al pie del cañón día a día".

El colectivo ha recordado también que este año la cabalgata cambia de recorrido, que tendrá más distancia, llegando a la Avenida de Gijón. "Se contará con nuevos grupos, tres batukadas, espectáculo de fuego, dos grupos de música en directo formados por alumnos de la escuela de música Gala, de nuestra localidad, además de dos bandas de gaitas, una de ellas también local, Cuélebre", indica los responsables de la asociación.

"Se mantendrá zona para que el desfile sea accesible a personas con necesidades especiales", destacan.

Por parte del Ayuntamiento acudió la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago. Estaba también presenta la edil del PP Graciela Velasco.