La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" de 2025 para su felicitación

Zarzuela felicita con un toque asturiano la Navidad de este año. Los Reyes y sus hijas han elegido una fotografía tomada en Valdesoto (Siero) el pasado octubre para la tradicional postal navideña.

Este mismo viernes la Casa del Rey ha difundido la imagen, en la que se ve a Felipe VI, la reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía posando de lo más relajados en un rincón de Valdesoto, que fue distinguido como "Pueblo ejemplar" de Asturias de este año.

En la imagen se puede observar a la infanta Sofía junto a don Felipe, ambos de pie, y a doña Letizia y la Princesa de Asturias sentadas sobre un muro bajo de piedra, un elemento muy característico del medio rural asturiano. La fotografía fue tomada el pasado 25 de octubre.

Según la Casa del Rey, con esta imagen la familia quiere reconocer el ejemplo de los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y sus parajes naturales.

No es la primera vez que Asturias, tierra natal de la reina Letizia, protagoniza la postal navideña de la familia. En 2020 fue una imagen de Leonor y Sofía la elegida y que había sido tomada en la Casa de la Torre Amarilla de Somao (Pravia), "Pueblo ejemplar" aquel año.

Interior para El Quijote

En el interior de la felicitación aparece en el lado izquierdo el texto: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026" en tipografía Ibarra Real Nova. Una tipografía originalmente diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 de 'El Quijote' realizada para la Real Academia Española, según señaló el Palacio de La Zarzuela.

Dedicatoria de la familia real. / Casa de S.M. el Rey

La Casa del Rey ha seleccionado esta tipografía para conmemorar el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, y poner en valor el patrimonio tipográfico español.

En el lado derecho de la felicitación figuran las firmas de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto al texto manuscrito: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos". Cierra la felicitación, en la parte exterior, el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber", lema permanente que Felipe VI definió en sus 10 años de reinado.

En 2024, los Reyes quisieron homenajear a los afectados por la dana con una felicitación en la que aparecía un fragmento del poema 'Un rastro de felicidad', del poeta valenciano Francisco Brines (1932-2021), en señal de tributo a los fallecidos y sus familias: "Y busco un rostro que refleje luz,/alguien que como yo, teniendo muerte sólo,/tenga también, como tuviera yo,/venciéndola, la vida".

Este viernes también la Casa del Rey hizo pública la felicitación de los reyes Juan Carlos y Sofía, protagonizada por sus perros junto a un árbol navideño. Según detalló Zarzuela, la imagen se tomó en la residencia de la reina Sofía en el Palacio de La Zarzuela.