Un pintor afectado por la dana de Valencia en los "Casimiro Baragaña": así fue la entrega de los premios del certamen de Siero

El Certamen Nacional de Pintura Contemporánea “Casimiro Baragaña” ha sido "todo un éxito" y la cita "es un referente a nivel nacional”, señaló la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, este jueves durante la entrega de premios de esta edición, la vigésimo primera. La edil agradeció la labor del jurado y desveló un detalle: que uno de los pintores distinguidos es uno de los artistas que resultó afectado por la dana de Valencia el año pasado.

Se trata del ganador del certamen, el valenciano Ramón Martínez Buades, que venció con un óleo sobre tela titulado "Las ciudades y el mar" y al que Cienfuegos trasladó un mensaje de ánimo. El segundo premio fue para "Extraños en el paraíso", de Guillermo Ferri Soler, también valenciano, que se presentó con un trabajo de técnica mixta. El tercero se lo llevó el almeriense David Martínez Calderón con un óleo bautizado como "Orbe".

Participantes de toda España

"Hemos recibido obras de toda España. Queremos felicitar a los ganadores e invitar a todos a disfrutar de la exposición”, indicó Cienfuegos, en referencia a la muestra con las obras finalistas que puede visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero.

La obra ganadora, en el centro, con las otras dos premiadas, en una imagen tomada el día del fallo. / A. S.

En esta edición se recibieron 82 obras procedentes de artistas de toda España, de las cuales el jurado seleccionó 28 finalistas. De entre ellos se eligieron a los tres ganadores.

Dotación económica

Los galardones cuentan con dotación económica: 6.000 euros para el primer premio, 4.000 euros para el segundo y 3.000 euros para el tercero.

La Fundación Municipal de Cultura de Siero convoca anualmente, desde 2005, este Certamen Nacional de Pintura "con el objetivo de fomentar la creatividad plástica y promover la difusión artística”. Lleva el nombre de Casimiro Baragaña, el artista plástico más destacado de Siero, fallecido en 2016.