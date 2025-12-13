Arrancan los descuentos del comercio local con la campaña Bono Digital–Siero de Tiendas: así puedes descargar los cupones para obtenerlos
Cada 15 euros de compra se podrán descontar 5 con los resguardos que se pueden obtener en la web del Ayuntamiento a partir de este lunes, 15 de diciembre
Comienza la campaña Bono Digital–Siero de Tiendas, para fomentar las compras en el comercio local y potenciar la digitalización del sector. En la iniciativa participan 55 establecimientos del concejo y desde este mismo lunes, 15 de diciembre, se pone en marcha la descarga de bonos para utilizar en los distintos establecimientos.
La concejala de Comercio, Patricia Antuña, explicó que los interesados podrán descargar a partir de este lunes sus bonos desde la página web del Ayuntamiento de Siero y canjearlos a partir del miércoles 17 en los establecimientos adheridos (uno en El Berrón, 16 en Lugones y 38 en la Pola).
Canje del 17 de diciembre al 20 de enero
El programa impulsado por el Ayuntamiento está dotado con 30.000 euros más otros 10.000 euros destinados a la plataforma de gestión y prevé la emisión de 6.000 bonos digitales de 5 euros que podrán canjearse entre el 17 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026.
"Cada ciudadano podrá obtener hasta un máximo de 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local. Los bonos tendrán una caducidad de cinco días naturales desde su descarga. Cada bono de 5 euros se aplicará sobre compras mínimas de 15 euros y podrán acumularse varios en una misma operación", detalló la edil.
Reparto equitativo de las ayudas
Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña, indicó la concejala sierense. La caducidad de los bonos y el límite por ciudadano tienen como finalidad "garantizar un reparto equitativo de las ayudas y evitar que se acumulen sin utilizar.”
Patricia Antuña animó a la ciudadanía a “planificar sus compras y a consultar la web municipal de forma periódica, ya que los bonos que no se utilicen volverán a ponerse a disposición del público”. Cada comercio podrá canjear un máximo de 100 bonos, también con el fin “de que la ayuda llegue al mayor número posible de comercios y se distribuya de manera equilibrada por todo el municipio”.
