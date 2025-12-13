Más de dos millones de euros para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a 500 vecinos de la parroquia de Siero una vez concluidas todas sus fases

El proyecto integral para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a unos 500 vecinos cuando esté concluido, tendrá un coste total de 2.399.645,94 euros. De esta suma, el Ayuntamiento de Siero ya había ejecutado en 2024 los 301.080,95 euros correspondientes a la primera fase de la obra. Ahora, la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes acaba de aprobar la segunda, con un presupuesto de 737.326,01 euros, un plazo de ejecución de seis meses y que se centra en el núcleo de Vallín. Las fases restantes se programarán más adelante en función de la disponibilidad económica y el criterio de los técnicos, pero la idea es que toda la parroquia quede cubierta con este servicio, indicó el alcalde sierense, Ángel García.

El plan de actuación para esta segunda fase, redactado por la Oficina Técnica Municipal, permitirá dotar de saneamiento a una zona que actualmente carece de esta infraestructura. La actuación contempla la instalación de 2.503 metros de tubería de PVC, la construcción de 93 pozos de registro y la ejecución de 43 acometidas domiciliarias. Con ello se dará servicio a más de 40 viviendas del núcleo de Vallín, destacó el regidor.

Parroquia con población dispersa

La actuación prevé asimismo la reposición de los pavimentos afectados según su acabado original, así como la reconstrucción de cierres, la reposición de cunetas y caños y la gestión de las ocupaciones temporales y definitivas necesarias en fincas privadas.

“Limanes es una parroquia con población dispersa, lo que hace que el coste por vivienda sea elevado debido a la longitud de los colectores y la necesidad de expropiaciones para garantizar la ejecución técnica del proyecto. El proyecto original del saneamiento data de 2017 y se está ejecutando por fases para llegar poco a poco a más habitantes", añadió García, que hizo balance de lo que se ha invertido en saneamiento desde su llegada a la Alcaldía.

Más de 27 millones, 8.449 vecinos y 144 vecinos

Desde 2015, el Ayuntamiento destinó más de 27,5 millones de euros a 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total ha sido superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.

"Hay que darle caña al saneamiento, todavía queda mucho por hacer", concluyó el regidor, que estuvo acompañado por el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, durante la comparecencia en el Ayuntamiento para dar cuenta del proyecto.