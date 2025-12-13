Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

La pasarela de mayores vuelve a triunfar en Lugones, con "espíritu joven, cosas bonitas y alegría”

Treinta modelos lucieron prendas inspiradas en la naturaleza, el cambio climático y el medio ambiente

En imágenes, la pasarela de mayores de Lugones

En imágenes, la pasarela de mayores de Lugones

Ver galería

La pasarela de mayores de Lugones, en imágenes / A. S.

“El musical de tu vida”, lema de la "Pasarela de mayores" que celebró su tercera edición, volvió a ser este viernes un éxito de participación de modelos y público. La cita, que acogió el Centro Polivalente Integrado y organizada por la Asociación 6 de Diciembre de Lugones, contó con treinta maniquíes que lucieron prendas diseñadas y confeccionadas por ellos mismos. La elaboración de los atuendos estuvo inspirada en la naturaleza, el cambio climático y el medioambiente.

El gobierno municipal estuvo representado por el alcalde, Ángel García, la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. Hubo otros miembros de la Corporación, como la edil del PP Graciela Velasco.

"Personas a las que conozco hace muchos años"

El regidor destacó que procura asistir siempre a este evento “por lo que significa, porque es una lección de vida ver cómo, a cierta edad, se mantiene un espíritu tan joven y se crean cosas tan bonitas con esa alegría”.

García dio las gracias por la invitación a acudir y recordó el cariño especial que siente por los actos celebrados en Lugones, “por ser mi hogar y por reencontrarme con personas a las que conozco desde hace muchos años”. Aprovechó la cita para desear a todos felices fiestas y que “el próximo año podamos celebrar la cuarta edición del desfile”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
  2. ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
  3. La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
  4. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes
  7. Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto: este es el plan del Ayuntamiento
  8. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo

La pasarela de mayores vuelve a triunfar en Lugones, con "espíritu joven, cosas bonitas y alegría”

La pasarela de mayores vuelve a triunfar en Lugones, con "espíritu joven, cosas bonitas y alegría”

Más de dos millones de euros para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a 500 vecinos de la parroquia de Siero una vez concluidas todas sus fases

Más de dos millones de euros para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a 500 vecinos de la parroquia de Siero una vez concluidas todas sus fases

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" para su felicitación (vara de hierba incluida)

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" para su felicitación (vara de hierba incluida)

Siero entrega los premios "Casimiro Baragaña": "El certamen ha sido un éxito y es una referencia nacional"

Siero entrega los premios "Casimiro Baragaña": "El certamen ha sido un éxito y es una referencia nacional"

Más tiendas en Parque Principado: el centro comercial de Siero quiere tener 20.000 metros cuadrados de nuevas galerías comerciales

Más tiendas en Parque Principado: el centro comercial de Siero quiere tener 20.000 metros cuadrados de nuevas galerías comerciales

El PP reclama más mercadillos de Navidad y que se celebren en localidades Pola de Siero o La Fresneda

El PP reclama más mercadillos de Navidad y que se celebren en localidades Pola de Siero o La Fresneda

Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo

Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
Tracking Pixel Contents