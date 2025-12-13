La pasarela de mayores vuelve a triunfar en Lugones, con "espíritu joven, cosas bonitas y alegría”
Treinta modelos lucieron prendas inspiradas en la naturaleza, el cambio climático y el medio ambiente
“El musical de tu vida”, lema de la "Pasarela de mayores" que celebró su tercera edición, volvió a ser este viernes un éxito de participación de modelos y público. La cita, que acogió el Centro Polivalente Integrado y organizada por la Asociación 6 de Diciembre de Lugones, contó con treinta maniquíes que lucieron prendas diseñadas y confeccionadas por ellos mismos. La elaboración de los atuendos estuvo inspirada en la naturaleza, el cambio climático y el medioambiente.
El gobierno municipal estuvo representado por el alcalde, Ángel García, la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. Hubo otros miembros de la Corporación, como la edil del PP Graciela Velasco.
"Personas a las que conozco hace muchos años"
El regidor destacó que procura asistir siempre a este evento “por lo que significa, porque es una lección de vida ver cómo, a cierta edad, se mantiene un espíritu tan joven y se crean cosas tan bonitas con esa alegría”.
García dio las gracias por la invitación a acudir y recordó el cariño especial que siente por los actos celebrados en Lugones, “por ser mi hogar y por reencontrarme con personas a las que conozco desde hace muchos años”. Aprovechó la cita para desear a todos felices fiestas y que “el próximo año podamos celebrar la cuarta edición del desfile”.
