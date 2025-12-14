Bras Rodrigo lleva su "Navidad celta" a Pola de Siero: esta es la fecha para su espectáculo

Concierto de Bras Rodrigo en Pola de Siero el próximo sábado, 20 de diciembre, a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio. El músico asturiano pondrá en escena el espectáculo que lleva por título "Navidad celta", tal y como avanzó la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, durante la presentación del evento, en la que estuvo acompañada del artista.

Las entradas se podrán adquirir de manera online o presencial, en la Casa de Cultura de la capital sierense. El horario para comprarlas es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la actuación, la taquilla del Teatro Auditorio abrirá dos horas antes del comienzo del espectáculo.