Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Bras Rodrigo lleva su "Navidad celta" a Pola de Siero: esta es la fecha para su espectáculo

El artista actuará en el Teatro Auditorio

Aurora Cienfuegos y Bras Rodrigo, durante la presentación.

Aurora Cienfuegos y Bras Rodrigo, durante la presentación. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Concierto de Bras Rodrigo en Pola de Siero el próximo sábado, 20 de diciembre, a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio. El músico asturiano pondrá en escena el espectáculo que lleva por título "Navidad celta", tal y como avanzó la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, durante la presentación del evento, en la que estuvo acompañada del artista.

Las entradas se podrán adquirir de manera online o presencial, en la Casa de Cultura de la capital sierense. El horario para comprarlas es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la actuación, la taquilla del Teatro Auditorio abrirá dos horas antes del comienzo del espectáculo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  2. Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
  3. ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
  4. La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes
  7. Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto: este es el plan del Ayuntamiento
  8. Siero mejora el camino de acceso a El Cuto, la 'pequeña Laponia' que destaca por su espectacular decoración navideña

Bras Rodrigo lleva su "Navidad celta" a Pola de Siero: esta es la fecha para su espectáculo

Bras Rodrigo lleva su "Navidad celta" a Pola de Siero: esta es la fecha para su espectáculo

Arrancan los descuentos del comercio local con la campaña Bono Digital–Siero de Tiendas: así puedes descargar los cupones para obtenerlos

Arrancan los descuentos del comercio local con la campaña Bono Digital–Siero de Tiendas: así puedes descargar los cupones para obtenerlos

"El musical de tu vida" y la pasarela de mayores, un éxito en Lugones con "espíritu joven, cosas bonitas" y mucha alegría

"El musical de tu vida" y la pasarela de mayores, un éxito en Lugones con "espíritu joven, cosas bonitas" y mucha alegría

Más de dos millones de euros para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a 500 vecinos de la parroquia de Siero una vez concluidas todas sus fases

Más de dos millones de euros para el saneamiento de Limanes, que dará servicio a 500 vecinos de la parroquia de Siero una vez concluidas todas sus fases

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" para su felicitación (vara de hierba incluida)

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" para su felicitación (vara de hierba incluida)

Siero entrega los premios "Casimiro Baragaña": "El certamen ha sido un éxito y es una referencia nacional"

Siero entrega los premios "Casimiro Baragaña": "El certamen ha sido un éxito y es una referencia nacional"

Más tiendas en Parque Principado: el centro comercial de Siero quiere tener 20.000 metros cuadrados de nuevas galerías comerciales

Más tiendas en Parque Principado: el centro comercial de Siero quiere tener 20.000 metros cuadrados de nuevas galerías comerciales
Tracking Pixel Contents