La quinta marcha del belén de cumbres, multitudinaria, con casi 600 participantes en Pola de Siero

Belén de Cumbres multitudinario en Siero. La quinta marcha de subida al Picu Castiellu volvió a ser un éxito de participación con cerca de 600 asistentes a esta tradicional cita navideña a la que acuden muchas familias.

Organizada por el Patronato Deportivo Municipal, el recorrido fue de unos 9 kilómetros, con salida desde el aparcamiento del nuevo Polideportivo de Pola de Siero y una ascensión hasta los 436 metros del Picu Castiellu.

El ambiente festivo que caracteriza a esta cita estuvo presente durante todo el trayecto.