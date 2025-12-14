Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La quinta marcha del belén de cumbres, multitudinaria, con casi 600 participantes en Pola de Siero

El recorrido, de unos 9 kilómetros, culminó el ascenso hasta los 436 metros del Picu Castiellu

Participantes en la marcha.

Participantes en la marcha. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Belén de Cumbres multitudinario en Siero. La quinta marcha de subida al Picu Castiellu volvió a ser un éxito de participación con cerca de 600 asistentes a esta tradicional cita navideña a la que acuden muchas familias.

Organizada por el Patronato Deportivo Municipal, el recorrido fue de unos 9 kilómetros, con salida desde el aparcamiento del nuevo Polideportivo de Pola de Siero y una ascensión hasta los 436 metros del Picu Castiellu.

 El ambiente festivo que caracteriza a esta cita estuvo presente durante todo el trayecto.

