Las terrazas de hostelería de Siero, un año más sin pagar tasas: el Ayuntamiento mantiene en 2026 la exención que comenzó en pandemia

Siero mantendrá en 2026 la exención del pago de tasas por terrazas hosteleras, mercadillos y otras ocupaciones de la vía pública. Se trata de una medida dirigida a aliviar los gastos que tienen que afrontar este tipo de negocios y que el Ayuntamiento comenzó a aplicar en época de pandemia. En la previsión presupuestaria para el año que viene se mantienen derogadas las ordenanzas que regulan estos pagos, por lo que los titulares de establecimientos o puestos seguirán un año más sin tener que abonarlas.

"Se puede hacer porque tenemos una situación económica muy saneada, porque a Siero le va bien", señaló el alcalde, Ángel García. Destacó que "la mejor ayuda que se puede dar es no cobrar", pero recordó que "la medida se adoptó hace unos años, un poco de manera excepcional, para ayudar a estos dos sectores que habían sufrido especialmente durante la crisis sanitaria del covid". De momento, seguirá vigente un año más, ya que en 2026 tampoco se cobrará. Queda por ver que pasará en los siguientes, pues la mayoría de Ayuntamientos de Asturias no mantienen ya estas medidas y han vuelto a regir las ordenanzas fiscales correspondientes.

Cálculo de recaudación

Actualmente no es posible hacer un cálculo de cuánto se recaudaría por las ordenanzas fiscales que afectan a las terrazas de hostelería, mercadillos y otras ocupaciones de vía pública, puesto que llevan años sin cobrarse y el número de establecimientos ha variado al alza, ya que, tras el covid, hay muchos más locales con instalaciones exteriores.

En ejercicios anteriores a la pandemia, las arcas municipales ingresaban en estos conceptos cantidades superiores a los 150.000 euros anuales, pero ahora sería mucho más, estima el Ayuntamiento.

"Si lo cobrásemos sería muy superior, porque hay muchos más metros de terrazas de los que había en aquel momento. Además, hemos hecho más zonas peatonales, hay más calles con aceras anchas, fruto de las renovaciones en muchas vías de nuestros núcleos, y locales que no tenían la posibilidad de poner terraza ahora la tienen, hay más espacio para colocar mesas y sillas", estima el regidor.

Más metros de instalaciones

La adopción de este tipo de medidas que eximen del pago a la hostelería anima además a que los negocios pongan más metros de terraza en los casos en los que es posible, al no tener que pagar.

Las exenciones son viables, entre otras cosas, gracias a la bonanza económica del concejo y a que el Ayuntamiento ingresa más en tasas o impuestos derivados directamente de ella, como pueden ser las licencias por obras.

De hecho, las sumas que las arcas municipales han recibido en estos últimos años en este concepto no han dejado de crecer: en lo que va de año 2025 lo recaudado por el impuesto que se aplica a las construcciones supera los 2, 8 millones, un millón más de lo que se había previsto en el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio, y la estimación es que esta tendencia positiva continúe el año que viene y en los posteriores.