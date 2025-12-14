La tramitación de Costco como proyecto estratégico rebasa el plazo legal

Los plazos legales para que el Gobierno del Principado tome una decisión sobre si la gran superficie comercial de la multinacional Costco puede instalarse en el polígono industrial de Bobes sobrepasan ya lo establecido por la ley. La inversión, defendida por el Ayuntamiento de Siero, registró su solicitud el pasado mes de junio para ser considerada proyecto estratégico. De ese modo, conseguiría un aval administrativo para acelerar plazos y sortear trabas administrativas. Pero el catalizador que podría suponer la ley de Proyectos de Interés Estratégico ya incumple sus propias expectativas. Se trata, además, de la única inversión registrada pendiente de resolución siguiendo un instrumento legal teóricamente aprobado para agilizar tramitaciones. El Principado ha denegado la condición de proyecto estratégico al plan para establecer un polígono logístico en el entorno del Aeropuerto de Asturias por incumplir los requisitos. La otra solicitud presentada, la de la mina de Salave, terminó con el desistimiento de sus promotores ante la probable inviabilidad de la declaración y por un cambio estratégico de accionistas de la sociedad y una reorientación del proyecto.

El artículo sexto de la ley establece que "el plazo máximo para resolver será de tres meses desde la fecha de la solicitud". También señala que "el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo".

Ha transcurrido ya medio año desde que la multinacional Costco presentó su solicitud, el doble del plazo establecido por la ley para la resolución del expediente. En el Ejecutivo, se espera una resolución para principios del próximo año, pero las alegaciones presentadas contra el proyecto aún no han sido resueltas. Fueron presentadas por la Unión de Comerciantes y por Comisiones Obreras, quienes argumentaron que el proyecto no cumple los requisitos legales, además de señalar el impacto negativo en el comercio local. El plazo para formular alegaciones se cerró el pasado 16 de octubre.

Los plazos hacen muy difícil que el año termine con una resolución definitiva del Ejecutivo, pese a la insistencia del Ayuntamiento de Siero, que considera perentoria la autorización de la inversión.

Precisamente, la defensa del gobierno sierense del centro comercial de Costco en un espacio industrial, pese a los impedimentos urbanísticos y legales, fue una de las razones por las que la multinacional optó por la "vía alternativa" de tramitación a través de la ley PIER, confiando en una pronta resolución.

La ley de Proyectos de Interés Estratégico, aprobada hace dos años, no ha permitido por ahora resolver favorablemente ninguna inversión en la que aplicar sus ventajas administrativas.