La casona a pie de carretera en Asturias para los amantes de la fabada de Argüelles o pote asturiano, entre otros manjares: la Guía Michelin ya lo recomiemda

Urbanos o en pleno campo. De cocina moderna o tradicional. Ubicados en edificios de sofisticado diseño arquitectónico o en casonas antiguas construidas hace siglos. De cocina familiar con varias generaciones a los fogones o con jóvenes promesas al frente dispuestos a romper moldes.

Así son los restaurantes asturianos que han logrado entrar en la reputada Guía Michelin de 2026, la biblia gastronómica nacida en Francia hace 125 años y que acaba de desvelar el contenido de su próxima edición durante una gala en Málaga la pasada noche. La presencia asturiana es múltiple y diversa. Un total de 40 locales de la región tienen espacio en Michelin -1.295 en toda España y Andorra-, encabezados por los que lucen la codiciada estrella roja, la principal distinción, un total de 12. Hay 3 con la etiqueta Bib Gourmand, que destaca la buena relación calidad precio, además de un total de 25 recomendados.

Dentro de estos últimos te hablamos de Casa Farpón, un asador de Siero que enamora a su clientes por sus platos basados en el cariño y la tradición asturiana. "Un gran clásico que toma un nuevo rumbo bajo la dirección del chef Javier Álvarez, que se ha trasladado aquí desde el antiguo Casa Farpón de Mamorana. El local, que mantiene la estética de un asador rústico con la zona de brasas a la vista desde el comedor, centra su propuesta en una carta de mercado con varios platos de cuchara (destaca la Fabada de Argüelles y su compango), elaboraciones del día (como las Patatas rellenas, el Pote asturiano o las Verdinas con centollo), pescados frescos de Rula procedentes de captura artesanal, carnes rojas de Trasacar... y un buen menú degustación", explican desde la propia Guía Michelin.

Este restaurante goza de un amplio comedor para disfrutar de su elaborada carta y de sus especialidades diarias. Además, cuenta con muy buenas valoraciones de los comensales que allí han acudido y han querido dejar su reseña en conocidas páginas webs. "Hicimos un viaje de 300 km siguiendo el rastro de Juan Luis, al que habíamos coincido hace algún tiempo y con el que habíamos tenido una experiencia maravillosa en "eso del beber". Nos recibió con mucho cariño y a partir de ahí fue todo perfecto. Empezamos con una sidra acompañada de tortilla de patata. Seguimos con croquetas, torreznos con toque de limón 10, pixin a la brasa, una carne buenísima. Millones de postres... y todo ello por supuesto acompañado por vinos maravillosamente escogidos. Felicidades a Javier (un encanto), a Juan Luis y a todo el equipo de la casa. Volveremos"; "Super croquetas, torreznos impresionantes, tortilla de bacalao muy buena. Carta de vinos para perder el gusto. Atención de diez".

Y eso no es todo. Juan Luis García, director y sumiller del restaurante Casa Farpón Asador (Argüelles, Siero), se ha colado en el número 8 del Top 100 Sommeliers España 2025, que encabeza Diego González Barbolla, director y copropietario de Tiempos Líquidos Wine Room en Burgos, en categoría masculina, y Gemma Vela Humanes, primer sumiller del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, en femenina.

García, natural de Murcia, lleva ya muchos años afincado en Asturias, donde fue sumiller en Casa Marcial (La Salgar, Parres), con la familia Manzano, ahora con tres estrellas Michelin. Hace tres años se pasó a Casa Farpón, junto al cocinero Javier Farpón.