Concierto a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias el viernes en La Fresneda

Concierto a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias el próximo viernes, 19 de diciembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Cultural de La Fresneda. La cita, organizada por el Grupo MSCLE (Musicales-Ejecutivos), contará con la cantante Lucía Alonso, con la presencia de Miguel de Diego y David Serna y también de los músicos Masé y Tomás Reinares.

El precio de la entrada es de 10 euros y en la zona de acceso, en el hall del salón, antes de comenzar el recital, se recogerán donaciones de alimentos. Igualmente pueden realizarse donaciones a través de cuenta bancaria (IBAN ES91 2100 4804 0622 0003 7090) o de Bizum (al código 00962),

La compra de entradas puede realizarse de manera online (https://sieroentradas.siero.es) o de manera presencial, en la taquillas del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas.