Concierto a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias el viernes en La Fresneda

La cita es a las 19.30 horas en el salón de actos del Centro Cultural de la localidad sierense

Detalle del cartel promocional del concierto.

Detalle del cartel promocional del concierto.

P. T.

La Fresneda (Siero)

Concierto a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias el próximo viernes, 19 de diciembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Cultural de La Fresneda. La cita, organizada por el Grupo MSCLE (Musicales-Ejecutivos), contará con la cantante Lucía Alonso, con la presencia de Miguel de Diego y David Serna y también de los músicos Masé y Tomás Reinares.

El precio de la entrada es de 10 euros y en la zona de acceso, en el hall del salón, antes de comenzar el recital, se recogerán donaciones de alimentos. Igualmente pueden realizarse donaciones a través de cuenta bancaria (IBAN ES91 2100 4804 0622 0003 7090) o de Bizum (al código 00962),

La compra de entradas puede realizarse de manera online (https://sieroentradas.siero.es) o de manera presencial, en la taquillas del Centro Polivalente Integrado de Lugones, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Cartel promocional del evento.

Cartel promocional del evento.

Concierto a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias el viernes en La Fresneda

