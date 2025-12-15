Siero externalizará la gestión del agua y prevé movilizar una inversión de 75 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento

Siero planifica movilizar una inversión de 75 millones en infraesructuras relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento en los próximos 10 años. Pero además de tratarse de "la mayor que haya hecho en su historia" en este ámbito, tal y como subrayó el alcalde, Ángel García, hay una novedad muy relevante en el proyecto: el servicio del agua se licitará para adjuducarlo a una empresa y que esta se ocupe por un plazo de 30 años.

"El agua no se puede privatizar, es una externalización del servicio", enfatizó el regidor, que no usó la palabra "privatización" en ningún momento excepto para aclarar estos términos. Recordó que un gran número de ayuntamientos de Asturias trabajan con este modelo de contratar a una empresa para llevar a cabo el servicio. Destacó asimismo que esta fórmula es la más eficiente, la que tendrá menos coste para poder afrontar las muchas infraestructuras de este tipo que el municipio aún necesita acometer.

La propuesta del cambio de modelo para la gestión del agua se llevará al próximo pleno, al ordinario de diciembre que tiene lugar a finales de mes. El proceso ya está marcha y la prevsión es que las actuaciones comiencen en 2026 y se extiendan hasta 2036. El plan contempla la inversión de 40 millones de euros en saneamiento, con el objetivo de que todos los núcleos cuenten con este servicio, y 25 millones de euros en agua, destinados a renovar y ampliar las infraestructuras existentes.

"Las obras de saneamiento se financiarán con recursos municipales, mientras que la inversión en agua se abordará mediante un cambio en el modelo de gestión con la externalización del servicio. Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en La Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de La Pola con El Berrón. El objetivo es garantizar el suministro en todo el concejo y resolver problemas críticos detectados en varias zonas, especialmente en el área central", avanzó el gobierno municipal.